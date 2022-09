“Me voy conforme a pesar de la derrota”: Julio Comesaña

“Hay que tener en cuenta que jugamos en la altura y a los equipos de la Costa les cuesta. Venimos de un partido muy fuerte. (Carlos) Bacca no estaba, Didier (Moreno) se quedó en el banco, ingresó (Yeison) Gordillo y repitió (Daniel) Giraldo. Dejamos por fuera a (Fabián) Sambueza. (Luis González) ‘Cariaco’ estuvo en cancha, jugó (Carmelo) Valencia de centro delantero y dejamos a (Edwuin) Cetré en la banca porque no teníamos más delanteros. En los goles uno fue una jugada que está en la primera hoja de la biblia, que fue la de Estacio, que nos hizo el mismo que le marcó al América, era una pelota avisada, no nos engañaron. El otro gol sabemos que es una de las virtudes del rival. (César) Haydar intentó adivinar la jugada, no pudo, Boné ganó a Walmer (Pacheco) y fue legítimo. Me voy con cosas, no me fui así contra Unión. Me voy menos preocupado, tengo las cosas más claras con el equipo”, manifestó el orientador.

El técnico, que tendrá su primer partido en casa el próximo miércoles ante Millonarios, se refirió al mal estado del campo de juego y lo difícil que era jugar en esas condiciones.