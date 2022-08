“Me parece que ante Once Caldas jugamos mejor que frente al DIM”: Cruz Real

Feliz, tranquilo, más relajado. Como si se hubiese quitado, así sea por un rato, un peso de encima. Así se vio a Juan Cruz Real tras la justa, emocionante y contundente victoria de Junior frente al Medellín, en el estadio Metropolitano, por la séptima fecha de la Liga II-2022.

El orientador argentino no ocultó su satisfacción, pero en medio del júbilo recordó lo que fue la derrota ante Once Caldas, la que calificó de “injusta”, asegurando, incluso, que se jugó mejor que ante el Medellín.

“Necesitábamos ganar. Logramos volver al triunfo después de un partido muy injusto el fin de semana pasado (derrota ante Once Caldas, como local). Y lo traigo a colación, porque me parece que el equipo jugó mejor ante Once Caldas que hoy (el sábado) frente al Medellín. Tuvimos más opciones claras. Pero el fútbol, sin duda, es de eficacia, y esta vez la tuvimos, esa fue la diferencia. El partido pasado, por la emocionalidad y por lo que se estaba viviendo —el cumpleaños 98 del equipo—, parecía que era un drama perder. Hoy (el sábado) se le ganó a un equipo grande en Barranquilla, así que estoy contento con los jugadores, porque siguen creyendo en una idea. Hoy nos tocó ganar y estamos tranquilos”, manifestó.

Cruz Real tuvo tiempo de señalar lo que no le gustó del triunfo. Pese a la superioridad mostrada en el campo, Junior recibió dos goles, que si bien no pusieron en riesgo la victoria, sí empañaron un triunfo que debió ser más abultado.

“No quedo conforme con las dos jugadas de los goles en contra. Debemos entender que el partido se termina cuando el árbitro suena el silbato. Siempre es mejor terminar 4-0 que 4-1 o 4-2. Por ahí podríamos decir que eso fue la parte negra de la noche. Tenemos que trabajar para que no nos pase más. Es mi responsabilidad. Esto nos tiene que servir como un llamado de atención”, expresó.

Ese trabajo defensivo, que muchas veces ha recibido críticas, esta vez lo dejó tranquilo. “En el juego abierto creo que estuvimos bastante bien. Jugamos muchas veces mano a mano, sosteniendo muchos duelos individuales y lo hicimos bien. Me parece que Arias hizo un partido bueno, serio, después de mucho tiempo sin jugar de titular. A Ortiz le tocó entrar en un momento medio raro —por la lesión tempranera de Castrillón—, y me parece que cumplió. En la parte defensiva lo que nos queda pendiente es esa pelota quieta al final que nos costó un gol. Y la del primer gol, que nace también de una jugada de centro. Pero en general, creo que nos comportamos bastante bien defensivamente”, aseguró.

El técnico argentino se mostró “conforme” con el aporte de los jugadores que entraron como novedades para este compromiso. “Quede conforme con el trabajo de Carlos (Bacca). Jugó 70 minutos, cuando venía jugando 45, y lo hizo bien. Hizo un esfuerzo grande. Quedé conforme con Iván (Rossi), con Fernando (Uribe), con Deossa, con Ortíz… La verdad que todos lo hicieron muy bien”.

Sobre Uribe aseguró que no pareciera que fuera grave la molestia que lo sacó del partido. Del delantero pereirano resaltó la entereza que tuvo para salir a jugar y marcar en medio del momento duro que vive por el fallecimiento de su madre.

“Fernando (Uribe) tuvo una molestia en el tendón, vamos a ver qué es. Aparentemente no es nada grave. No es fácil, hay que estar en la posición de él. Ha sido un año complicado, por todo lo que ya sabemos. Creo que se le ve mejor ahora, se le ve como más descansado, con mejor semblante. A mí lo que me gusta es que volvió al gol, que la gente se lo reconoció, que el tiempo que entró se asoció bien con Carlos (Bacca). Esperemos que no sea nada importante la molestia, porque lo vamos a necesitar. Siempre lo he dicho, es un gran jugador y nos puede dar muchas cosas”.

Cruz Real tuvo tiempo para hablar de Nacional, su próximo rival en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia y de la ventana de transferencia, que se cierra en los próximos días. Dejó claro que no traerán un jugador por traer.

“Ante Nacional lo peor que podemos hacer es ir a ver qué pasa, nosotros tenemos que ir pensando en ganar el partido. Tenemos una buena ventaja, pero no es definitiva ni mucho menos. Falta todo el segundo tiempo de la eliminatoria. Tenemos que pensar que debemos seguir en la búsqueda de ganar por fuera. Será un partido complejo”, dijo.

“La ventana (de transferencia) no es que la vayamos a perder, la ventana está ahí y vamos a ver si aparece algo que realmente beneficie al club. Lo que sí tengo claro es que estoy conforme con la plantilla que tengo, y en mi humilde opinión, para que venga un jugador en esta ventana es para que en verdad venga a aportarle al club en algo que no tenga. Sino, estamos bien así como estamos”, concluyó.