“Clásicos costeños han habido muchos, pero como este, ninguno” Luis Narváez

R.

Sin duda el favorito para todo el mundo es Junior, pero los partidos deben jugarse y mucho más los clásicos. Por el plantel, por todo y porque saben pelear finales, el favorito es el ‘Tiburón’. Pero ojo, en la cancha son once contra once y ahí es donde hay que ratificar esa ventaja histórica y de nómina. El Unión no va a regalar nada, y menos en Santa Marta, donde será un hervidero. Lo jugarán a muerte. Hay muchos jugadores en Junior que tienen varias finales encima, pero Unión viene haciendo las cosas bien y cuando uno tiene hambre de triunfo y ganas de salir adelante, hace de todo. Yo he vivido esto de ambas partes y será un juego muy aguerrido.