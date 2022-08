La hinchada de Junior merecía la victoria ante Once Caldas

Uno de los momentos más especiales fue la salida del equipo. Llovieron rollos de papel desde las tribunas, extensas bandas rojiblancas bajaron desde la parte alta de las gradas hasta la zona baja y adornaron el escenario.

Micaela Lavalle de Mejía, fundadora de Junior, estuvo presente en la celebración de los 98 años del equipo rojiblanco. pic.twitter.com/AodlK8RMRI — DeportesEH (@DeportesEH) August 8, 2022

Extintores con humo rojiblanco volaron al viento y surgieron las bengalas. Una pancarta con el rostro de Micaela Lavalle, fundadora del equipo, se extendió en medio de la gente. Todos los aficionados brincaron entonando los tradicionales coros de las barras.

La fiesta está encendida en el estadio Metropolitano. pic.twitter.com/A4SPfbQoba — DeportesEH (@DeportesEH) August 7, 2022

El minuto de silencio, a la memoria del ex jugador de Junior Pedro Vásquez y a la madre de Fernando Uribe, quienes fallecieron recientemente, resultó conmovedor, más allá de que los pocos hinchas del Once Caldas que asistieron, no lo respetaron.

Los jugadores de Junior se acordaron de Fernando Uribe y su dolor tras haber perdido a su madre. pic.twitter.com/dfqqHWpu61 — DeportesEH (@DeportesEH) August 8, 2022

Fue una fiesta maravillosa que merecía un mejor comienzo (una entrada tranquila y cómoda) y un mejor final (el triunfo).