Junior vs. Tolima: solo les vale ganar

Junior cierra este domingo un agosto ‘negro’. Los rojiblancos, que acumulan tres derrotas –ante Once Caldas, América y Unión–, un empate –contra Nacional– y solo una victoria en este mes –frente a Medellín–, reciben la visita del Deportes Tolima, en un partido ‘trampa’, con mucho en juego, porque un tropiezo, traducido en derrota o empate, podría traer consecuencias inmediatas en el seno del cuadro barranquillero.

No hay compás de espera. Junior necesita de un triunfo urgente para apartar los nubarrones de crisis que merodean el cielo rojiblanco. Y no es porque esté fuera de ‘los ocho’, ni porque corra riesgo su clasificación a los cuadrangulares –apenas vamos entrando al ecuador de la temporada–, sino es por la necesidad imperiosa de aplacar las dudas que hay entorno a un proyecto que sigue sin acentuarse dentro del club y que tambalea en momentos claves, recibiendo dos golpes contundentes este mes: las derrotas ante Once Caldas –el día del cumpleaños 98 del club– y Unión, ambas en el Metropolitano.

Al frente estará un equipo pijao que también llega golpeado e inmerso en una crisis de resultados –acumula seis fechas sin ganar en la Liga II– que hoy lo tiene en la parte baja de la tabla, donde es raro verlo, ya que en los últimos años siempre se ha caracterizado por ser protagonista de nuestro fútbol.

Ganar para la visita también es una obligación, por lo que todo está dado para ver un partido abierto, parejo, interesante y con la obligatoriedad del triunfo para ambas escuadras.

El balance de los últimos cinco enfrentamientos entre Junior y Tolima en el ‘Coloso de la Ciudadela’ es de dos triunfos rojiblancos, uno pijao y dos juegos empatados (estadísticas muy parejas).

El encuentro de este domingo, correspondiente a fecha nueve de la Liga II-2022, se iniciará a las 6:10 p.m. Win Sports+.