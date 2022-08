Junior vs. DIM: la victoria es urgente

“Este partido nos pone con exigencia por lo apretada que está la tabla”, reconoció César Haydar, que al mismo tiempo considera que al equipo le sobraron opciones de gol ante el Once y que solo faltó dar en el blanco.

“Lo de los 98 años fue un trago amargo para todos, la hinchada nos armó una gran fiesta. A nosotros nos dolió porque tenemos sentido de pertenencia. Sí puedo decir que el equipo se entregó todo. De mi parte conté nueve opciones claras de gol, pero no entró. ¿Por qué?... no sé, pero sí tuvimos varias claras”, opinó.

Para mejorar la puntería y contundencia del equipo, y de paso para complacer a gran parte de la hinchada y la prensa que solicitaban que Bacca fuese titular desde el anterior partido, Cruz Real anunció que el artillero porteño será titular.

La presencia del goleador y las ausencias de Didier Moreno, expulsado frente al Once Caldas, y Yesus Cabrera, que no se encuentra concentrado, son las novedades confirmadas en la titular de Junior para el cotejo de esta noche. Cruz Real solo adelantó lo de Bacca. Nada más. Lo que está claro, para él y para todos, no necesita decirlo, es que la victoria es urgente.