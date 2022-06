Junior vs. Bucaramanga: ganar y rezar, esa es la cuestión

No da lo mismo clasificar de octavo o primero en la Liga. Eso no es cierto. Además de que acumular una mayor cantidad de puntos que los rivales aumenta las posibilidades de alcanzar un cupo a la Copa Libertadores a través de la reclasificación (si no se es campeón), para este año se retomó lo de la mejor ubicación en la fase de ‘todos contra todos’ como primer ítem de desempate en cuadrangulares semifinales. Es decir, el llamado ‘punto invisible’.

Por eso Junior, que terminó quinto en la etapa regular del torneo, se encuentra en desventaja con Millonarios y Nacional, que culminaron primero y tercero, respectivamente, en caso de una igualdad de puntos en el Grupo A.

Ese ‘detallito’ obliga a los rojiblancos a vencer al Bucaramanga, este sábado a partir de las 5 p.m., en el estadio Metropolitano, y a orar y cruzar dedos para que Nacional no derrote a Millonarios, en El Campín (7:30 p.m.).

Si los verdes se imponen a los azules en Bogotá, sentencian su paso a la final y la eliminación de los demás del cuadrangular. Se harán inalcanzables en puntos para los ‘Embajadores’. Los ‘Tiburones’ podrían llegar a empatarlos, pero el puntico invisible hará la diferencia.

Los rojiblancos tenían que derrotar a Millonarios, el miércoles pasado en Bogotá (igualaron 0-0), para que su clasificación a la final no dependiera de nadie.

Realmente, si se hace el balance de lo hecho hasta ahora, debió vencer de visitante al Bucaramanga en la segunda jornada del cuadrangular semifinal A. Ahí, en la derrota 2-0 ante el conjunto leopardo, está el déficit de los rojiblancos en la tabla de posiciones.

Atlético Nacional hizo lo que no pudo ‘el Tiburón’ en la Ciudad de Los Parques, superó 1-0 al club bumangués, y hoy es el líder del grupo y depende de sí mismo para llegar a la final. Hasta con dos empates lo puede conseguir.

No obstante, nada está dicho. Hasta Bucaramanga, con solo tres puntos, todavía tiene un chance matemático de colarse en la final.

¿Y cómo está la cuestión para los rojiblancos?... Nada fácil. Necesita ganar sus dos últimos partidos, hoy ante Bucaramanga y el miércoles 15 de junio frente a Nacional en el Atanasio. Aparte de esa tarea, que está en sus manos, tiene que cruzar dedos para que Millonarios y Nacional empaten en Bogotá. En su defecto, tendría que esperar que los azules derroten a los verdes y que Bucaramanga, en la última fecha, no pierda en su casa ante la escuadra bogotana.