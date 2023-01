“Estamos de vuelta”: Homer Martínez

Sin tantas palabras y demostrando en la cancha, como nos tenía acostumbrados antes de la lesión. El retorno de Homer Martínez a la titular de Junior se celebra como un refuerzo estelar más. Marca, corre, organiza y distribuye, lo hace todo bien dentro del campo.

El jugador nacido en Malambo pudo volver a sentir —después de mucho tiempo— lo que es jugar como local en el estadio Metropolitano, en el amargo empate (1-1) de los ‘Tiburones’ ante el Independiente Medellín.

“Fueron 10 largos meses los que pasaron para volver a jugar 90 minutos y doy gracias a Dios por ello. No me alcanzaría el tiempo para agradecer a los médicos y a los fisioterapeutas por la gran labor que hicieron. Estamos de vuelta”, manifestó el jugador en rueda de prensa.

Martínez, quien fue uno de los puntos más alto del empate ante los ‘Poderosos de la Montaña’, destacó que no se sintió incomodo al ser usado en esta ocasión como defensor central, una posición que conoce bastante y en donde se le ve cómodo.

“El profesor Arturo Reyes me utiliza en las dos posiciones dentro de los entrenamientos y, como lo he repetido antes, no tengo problema en desempeñarme ya sea como central o como volante de marca. Considero que brindarle esa opción al entrenador es algo positivo. Me siento cómodo y siempre que pueda darle una mano al equipo, ahí estaré”, agregó.

Homer también destacó el hecho de compartir terreno de juego con Juan Fernando Quintero, enfatizando que no será el centro del equipo, pero sí alguien que los hará mejores con el pasar del tiempo.

“Todos sabemos de la capacidad que tiene Juan Fernando. Sin embargo, no había presión por buscarlo. Si analizamos podemos ver que teníamos jugadores de muy buen pie como ‘Cariaco’ González y (Léider) Berdugo, hasta el tiempo que estuvo. Teníamos la total confianza en cualquiera que tuviera la pelota”, concluyó.

Junior empató en casa (1-1) ante el Independiente Medellín y ahora tendrá que visitar, el próximo fin de semana, al Atlético Bucaramanga.