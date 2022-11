“Yo no estoy destrozado”: Julio Comesaña

“No me voy triste”. Esa fue una de las frases que más utilizó el entrenador Julio Avelino Comesaña después de perder la Copa Colombia ante Millonarios, luego de caer 2-0 ayer en el estadio Metropolitano.

“No voy a hacer un análisis profundo, porque acaba de terminar la final y ya acabó todo aquí. Junior necesita un poco de calma y ver mañana realmente las cosas. No me voy insatisfecho con el equipo, porque jugamos en un campo difícil, muy bravo, contra un rival con el que la Copa queda en buenas manos. Millonarios nos gana 2-1 (en la serie) con dos errores inconcebibles de nosotros. El penal es una jugada insólita y el otro es que cuando uno se sale de la cancha es para no volver por una lesión. Eso pasa seguido. No se puede salir de la cancha en una situación extrema, que faltan ocho minutos o se sale, o se cambia. Esos pequeños detalles hacen que ocurran cosas que no debieran ocurrir. Del resto, Millonarios se ha hecho merecedor del título. Debía hacer dos goles y los hizo. Nosotros intentamos por todos los medios llevar el partido al terreno que nosotros queríamos llevarlo. No me voy triste, para nada”, expresó el entrenador.

El colombo-uruguayo explicó el planteamiento que utilizó en el compromiso y manifestó que llegaron con dificultades al encuentro.

“Yo no sé la información que ustedes tengan, ni lo que opine la gente. La gente cuando uno pierde siempre está todo mal. La gente no está en el día a día. No puedo dar explicaciones antes del partido de por qué no juega tal jugador porque cuando no pierde los mejores son los que no jugaron. No sé a dónde apuntan en lo que dicen que regalamos el partido. Si dicen que fue por los dos errores puntuales, eso es cierto, pero yo al equipo lo vi parado todo el tiempo, intentando y luchando todo el tiempo. Puede ser que no esté con lo que queremos estar, Hinestroza volvió con dos entrenamientos. Pacheco estaba en el banco y no lo quisimos utilizar para no correr riesgo de que se desgarre de vuelta. Después pusimos jugadores en algunas zonas. Bacca no era para ingresar en lo que queríamos nosotros, él es para llevarle la pelota y nosotros no íbamos a tener ese volumen ofensivo. Ubicamos dos jugadores como ‘Cariaco’ y Cetré que intentaron. Llegamos acá con dificultades y seguimos con dificultades. Ni dos meses hace que estoy en el club y la exigencia parecía es quedar campeón de todo. Hoy uno iba a ganar y otro perder. Toca asumirlo y el domingo ya habrá otra competencia”, comentó el técnico.

El orientador, que llegó al conjunto rojiblanco para reemplazar a Juan Cruz Real aseguró que no entiende el drama que hay.

“Yo no sé la magnitud de las cosas para las personas. Parecía que lo de Junior es catastrófico. El equipo entró con 31 puntos y clasificó. No sé cuál es el drama o el problema. Se avanzó en la Liga y se clasificó a la final de la Copa. Muchos entraron raspando en la Liga igual. No sé cuál es el drama. ¿No miran cuántos jugadores hay disponibles? Hay nueve jugadores lesionados. Yo digo que mirando las alineaciones uno se da cuenta. Hay lesionados y otras circunstancias. Está bien que uno diga que hay exigencia y hay que quedar campeón, pero hay que quedar campeón cuando uno está preparado para salir campeón. Si no clasificábamos a los ocho no me iba a angustiar tampoco, porque uno debe entrar en las finales para intentar ganar. Yo no me meto el dedo a la boca, ni me engaño yo mismo ni nada. Yo sé cómo llegamos acá y en qué circunstancias veníamos. Peleamos la Copa y ya está, ganó Millonarios y eso es todo”, acotó el DT.

Por último, Julio Avelino se refirió al estado anímico del grupo y dijo que “no está destrozado”.

“Yo no estoy destrozado. Sinceramente lo digo, en este país en general la gente la cuando hay derrotas se mete debajo de la cama y dice qué porquería, no tenemos nada. Hay que tener el coraje de levantarse mañana y volver a luchar. Había muchos equipos jugando este torneo y solo uno ganó. Yo me siento feliz de que no fuimos invitados a la final, por méritos propios estábamos acá. La perdimos y ahora toca aprender de las cosas. Físicamente es difícil separar las cosas, porque todo está integrado. El juego tiene la técnica, la táctica y la preparación física, eso es un componente del juego. Si un equipo no juega bien el partido puede parecer mal entrenado o mal preparado. Yo para hablar de la parte física del equipo debo hacer pruebas. Yo puedo mostrar los recorridos de los jugadores de Junior y se ven 12 kilómetros, pero de qué vale eso, no se trata de correr, se trata de jugar. Yo sigo organizando las cosas viendo y enfrentando lo que venga”, concluyó.