“Si jugamos lindo o feo es cuestión de gustos”: Julio Comesaña

“Hay momentos en los campeonatos en la que los equipos caen. A veces los jugadores caen en los elogios y se relajan y caen golpeados. Hay equipos muy buenos, que están más afianzado que otros, pero que no pueden perder tampoco”, agregó.

El técnico explicó lo que le ha dicho a los jugadores para tener esta racha positiva se resultados.

“Yo he sido franco con los jugadores. ¿Qué mentira le voy a decir a ellos si llevan tantos años en el fútbol? Ellos sabían que estaban cerca de caer. Tenemos que hacer lo más humanamente posible para lograr lo que queremos. Buscamos esa unidad y tener claro el camino”, puntualizó.

Por último, Julio descartó a Nilson Castrillón, Omar Albornoz y Fernando Uribe para el juego ante Unión.

“Uribe no está. Hinestroza todavía tenemos un día para definir si estará, pero no queremos abusar, porque después lo seguiremos necesitando. Ni Castrillón, ni Albornoz estarán disponibles. Uribe todavía no está para volver, es una situación de tiempo”, manifestó Comesaña.

“No quiero hacerme ilusiones con Uribe, de decir que jugará El próximo partido o así. Prefiero que se recupere bien y tranquilo”, concluyó.