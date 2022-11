“No tenemos herramientas”: Julio Comesaña

No cambia el discurso. “no tenemos herramientas”, vociferó Julio Comesaña cuando analizó lo que fue el empate sin goles ante Santa Fe, en El Campín, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales.

“Sufrimos mucho todos, yo desde que vine hablo poco con los jugadores de temas que me gusta hablar, los estoy observando y ellos a mí. Pero qué puedo decirles, no tenemos herramientas. Es increíble que un equipo tenga 14 lesionados y hoy le agarra una diarrea y fiebre a los jugadores. Pero nos tenemos que sobreponer, yo los acompaño, porque quieren hacer más, pero no se puede. No puedo hacer más que acompañarlo”, expresó el DT.

El estratega también resaltó el trabajo de sus dirigidos en el compromiso.

“Para nosotros no es desconocido decirles que era un partido muy complejo, pero fundamentalmente por nuestra situación. Hoy batimos nuevamente los récords, trajimos a (Carmelo) Valencia y a (Fabián) Sambueza, y este último se quedó en el hotel por diarrea, vómitos y fiebre. (Yesus) Cabrera sufría lo mismo. Valencia viene con una molestia que tiene en el posterior de la otra pierna, el jugador quería entrar, pero no puedo poner a un futbolista lesionado a un partido de estos. Además enfrentamos al mejor local del campeonato. Era un partido con un sufrimiento permanente, pero luchando hasta el final”, manifestó el timonel.

Por último, el orientador dijo que casi no ha tenido tiempo para trabajar y que se tienen que cuidar muy bien en la parte física.

“Aquí hay un tema delicado, debemos tener mucho cuidado los que nos encargamos de lo físico en los equipos, porque pueden parecer acusaciones a los que estaban antes, y acá hay que revisar muchas cosas. Este equipo lo que hace después del partido es descansar y hacer trabajos regenerativos, en el segundo día terminan ese trabajo de recuperación y hacen ejercicios con pelota y el día previo al partido tenemos ese único momento para mostrar teoría. No podemos trabajar, solo repasamos conceptos, principios de juego y hacernos un poco sólidos. El gran problema es que querer ganar sin los atacantes es casi imposible”, expresó el técnico.

“Hoy estaba Bacca, el otro día no estaba. ¿Cómo íbamos a ganar a Millonarios? Es un sufrimiento tremendo. Tampoco tenemos jugadores por las bandas, (Carlos) Esparragoza es un volante interno y (Luis González) 'Cariaco' no tiene la ida y vuelta para la altura. ¿Cómo hacemos nosotros para aguantar a un equipo como Santa Fe? A los equipos de (Alfredo) Arias hay que respetarlos, desarrolla bien su libreto, lanza ataques muy rápidos y recupera cuando te duermes. Quisiéramos pelear de otra manera, pero esta noche al menos me deja la satisfacción de que nos llevamos un punto”, concluyó.