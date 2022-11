“No hay solución, es mejor no sufrir tanto”: Julio Comesaña

No hizo un drama. Tampoco agachó la cabeza. “Yo sabía que esto podía pasar, lo tenía claro”, fue una de las frases que utilizó el entrenador Julio Comesaña para escudarse luego de la dolorosa derrota 1-0 de Junior ante Millonarios, este miércoles, en el estadio Metropolitano.

“Para entrar en detalles necesitaríamos mucho tiempo para eso y esto es una entrevista mucho más corta. Yo aspiro que cuando termine este sufrimiento que estamos teniendo, no ahora, sino de hace rato, sobre el cual yo tenía un pensamiento. Al fin y al cabo el tema de la clasificación a los ocho, como yo dije un día, a mí me daría vergüenza no clasificar, pero yo entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho cómo veníamos. Se hizo un esfuerzo grande. De pronto en Montería hubiésemos ido con un equipo juvenil y habernos preparado toda la semana para jugar con toda la gente la Copa, hacer un esfuerzo ahí, pero no es fácil tomar esa decisión. Los seres humanos queremos todos y no pensamos que no estamos para todo. Ahora, yo incluso con los compañeros había hablado que entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre. Pero es lindo cuando uno entra fresco y entero. Hoy perdimos tres jugadores más y coincidentemente con lesiones musculares. Tenemos 14 lesionados, ¿creen que es normal? Hoy teníamos 16 jugadores del plantel profesional, incluyendo los arqueros. Trajimos a dos chicos que nos ayudaron, cosa que yo siento rechazo, porque no es la situación adecuada para poner a los chicos, porque esto es de los mayores, y si los mayores deben sufrir, sufrimos y punto. Yo sé que esto podía pasar, lo tengo claro, después hablaremos cuando termine. Estamos en una total desventaja. Salimos a jugar con (Jhon) Pajoy de delantero, que lo hizo bien en el primer tiempo, pero hizo un esfuerzo y no viene jugando”, expresó el estratega.

El colombo-uruguayo, que volvió a lamentarse por tener el equipo con tantas bajas, explicó por qué Nelson Deossa no jugó de titular en el juego y llenó de elogios al plantel por su “esfuerzo”.

“Tenemos a Deossa que antes de que yo venga no tenía minutos, no jugaba casi nunca. Entonces está para un rato. Uno elige y en qué momento lo pone. ¿Lo pongo de arranque cuando los dos equipos están enteros? ¿O espero que haya un gasto y en el momento oportuno lo pongo para ver qué nos puede solucionar? Tampoco es la situación adecuada. Estos jugadores deben entrar en un equipo sólido, estable, equilibrado y que permita que los muchachos jueguen relajados y cómodos. Cariaco lo sacamos porque hace rato viene jugando. Lo que hizo (José) Ortiz es digno de admirar, porque en el segundo tiempo de pronto no debió haber jugado. Lleva 14 partidos de 90 minutos jugando entre semana completos. Didier Moreno lleva 12 partidos con el de hoy con 90 minutos en la mitad de la cancha. ¿Qué les voy a decir yo a los jugadores? Nada. Felicitarlos por el esfuerzo que hicieron. Yo no creo que alguien sensato, que conozca la interna del fútbol, estuviera ilusionado de que hoy íbamos a arrasar a Millonarios. Este equipo está desmantelado, es así no más”, manifestó el DT.

Del mismo modo, el orientador señaló que él prácticamente no ha podido entrenar al equipo desde su llegada.

“No puedo negar la realidad. Yo prácticamente no he entrenado el equipo desde que vine. ¿Qué voy a entrenar? ¿Cuándo? Ahora jugamos en Bogotá el domingo, mañana, todo lo que se pueda en recuperación. ¿Cuándo entrenamos para jugar el domingo? ¿El sábado? ¿El viernes? El viernes no están recuperados estos jugadores, no solo físicamente, sino la mente. La derrota, la presión, las cosas que nos gritan, que uno las acepta, yo me callo y no digo nada porque la gente ignora lo que está pasando. Si revisan las alineaciones se dan cuenta que ganamos cuatro partidos 1-0 y fueron los mismos jugadores. El equipo que jugó en Santa Marta para clasificar a la final de la Copa Colombia, no jugaron más varios de esos jugadores. Perdimos a (Yesus) Cabrera porque le dieron un rodillazo en el primer tiempo y hay que sacarlo. A ‘Cariaco’ (González) lo mismo, antes que se lastime va para afuera”, acotó el DT.

El estratega, que sumó su segunda derrota en estos cuadrangulares semifinales, dijo que no podía meter de salida a los jóvenes del equipo.

“Tenemos unos chicos que tienen unas ganas, ¿pero los metemos a un problema de estos? ¿Es justos? Estas oportunidades no son justas para ellos. Para el domingo vamos a ver cuántos jugadores contamos y vamos a ir a allá. Si se les ocurre algo para cambiar esta historia. No hay cómo”, comentó el técnico.

Julio Avelino, en medio de las justificaciones que dio por el rendimiento del cuadro rojiblanco, felicitó al golero Jefferson Martínez por su actuación.

“La buena noticia de la noche fue Martínez. No lo conocía de atajar ni nada, pero hoy estuvo muy bien en los momentos difíciles y ahí es cuando se conocen a las personas”, puntualizó.

El timonel no quiso cerrar la rueda de prensa sin tirarles un dardo a los jugadores, diciendo que no hay futbolistas que “se revelen”.

“Como no he podido entrenar mucho, observo comportamientos entre ellos. Me da la sensación de que son un grupo de personas que se pasan de respeto. Ellos están dispuestos a todo, también me estarán midiendo a mí y es normal. No hay esos jugadores que se revelan, ellos están sufriendo callados y no le sacan el cuerpo a esto. Wálmer (Pacheco) me dijo que estaba sintiendo que se iba a joder, lo saqué, porque después son dos meses. Nunca vi una cosa igual, 14 lesionados, de los cuales tenemos ocho o nueve con lesiones musculares. Hay que ir a los papeles, ver qué pasó, no buscar culpables. Yo me encargo de las cosas que me atañen. Pude llegar antes de Pereira, pero me pareció que podía ser dañino. Yo no sé qué pasa, no puede ser que jugadores como (Fabián) Viáfara sientan algo en el aductor apenas entren, hasta (Iván) Rossi tiene un problemita. Ahora hablamos de esto, mañana me levanto y se me viene el partido de Santa Fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Otra vez a la altura y la pregunta es a quién llevamos. Hay posiciones donde no tenemos. Le decía a (Alberto) Gamero que metió dos delanteros, que me prestara al menos uno (risas). Si no me hago un chiste yo mismo, termino caminando solo en la calle. No hay solución, es mejor no sufrir tanto”, concluyó.