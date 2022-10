“El trabajo defensivo fue impecable y espectacular”: Comesaña

Nada le quita la tranquilidad y el orgullo a Julio Avelino Comesaña después de la victoria de Junior 1-0 sobre Bucaramanga. El técnico colombo-uruguayo reconoce que su equipo no es el más claro y vistoso ofensivamente, pero destaca que esté sumando triunfos que mejoren sus posibilidades de clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

El timonel rojiblanco piensa que el trabajo defensivo de sus pupilos, que ya acumulan cuatro partidos consecutivos sin recibir gol y ganando 1-0, cimentará un Junior más alegre y entretenido más adelante.

“El trabajo del 4-2 (los cuatro defensas y los dos volantes de marca) fue espectacular. Fue un ejemplo de cómo se debe jugar. Fue un trabajo defensivo que atacaba al ataque de Bucaramanga”, resaltó Comesaña durante la rueda de prensa posterior a juego. “La línea de cuatro y los dos volantes fueron impecables”, elogió.

“Este es un equipo con determinación, con enjundia, con entereza. Sale a la cancha a pelear el resultado, a veces con buen juego, por momentos no. Con la pelota a veces estamos peleados, pero el equipo no baja la guardia, va al frente, quiere ir, quiere llegar. Estoy tranquilo, llegarán los días donde podamos disfrutar más y sufrir menos”, agregó el entrenador.

Julio Avelino considera que solo en el último tramo del primer tiempo se sufrió el partido, aunque apunta que el Bucaramanga “no tuvo ninguna opción clara”.

“Iniciamos bien el partido, los primeros 15 minutos tuvimos llegada importantes y salíamos rápido. Después empezamos a atacar siempre rápido y no le dábamos manejo a la pelota. Y Bucaramanga nos generó una superioridad numérica importante con sus volantes. Nos fueron metiendo en campo nuestro, no agarrábamos la pelota y no dábamos más de dos pases seguidos, fue muy duro”, comentó sobre el desarrollo del juego.

“El cuarteto posterior se quedó muy atrás, había muchos espacios de los volantes nuestros con la línea de cuatro. Fue una invitación a que Bucaramanga nos metiera contra los palos, pero ellos solo el penal, de resto no recuerdo jugadas así de peligro de gol. Hubo centros y nos comportamos bien en el trabajo defensivo”, añadió.

El DT cree que los correctivos realizados en el entretiempo le brindaron otra fisonomía al conjunto para el período complementario.

“En el segundo tiempo tuvimos las líneas cercanas, achicamos más en la mitad de la cancha y tuvimos dos situaciones claras. Un partido duro. Bucaramanga, dentro de su estilo, hizo todo un esfuerzo”, concluyó recordando que en Bucaramanga no conoce la derrota “con ningún equipo en los últimos 18 años”.

OTROS TEMAS

Iván Rossi: “No pude traer a un volante como Rossi que juega bien al fútbol y nos puede ayudar en muchas cosas, pero tendría que entrar por Sambueza, ‘Cariaco’ González o Viera (porque solo se permiten tres extranjeros en cancha al mismo tiempo). Sambueza y ‘Cariaco’ son los generadores… ¿Sacamos a Viera?”.

Carlos Bacca: “Bacca está con su problemita (en la rodilla derecha) y estamos evitando ponerlo. Lo estamos cuidando porque vienen partidos muy bravos para nosotros y lo necesitamos ciento por ciento. Si no lo necesito, no lo pongo, necesito recuperarlo y tenerlo bien de su pierna”.

El arbitraje de Jhon Ospina: “No voy a hablar del arbitraje, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero no quiero meterme más en esos líos”.