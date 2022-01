“Estamos conformes con la nómina que se ha armado”: Cruz Real

Y un día volvió la prensa a la sede deportiva Adelita de Char. En medio de un protocolo de bioseguridad y siguiendo las normas establecidas por el club, los distintos medios de comunicación pudieron acercarse, después de casi dos años, a un entrenamiento de Junior, equipo que alista su debut en la Liga de Fútbol de Colombia, el cual será ante Patriotas, este sábado, a partir de las 8:15 p.m. en el estadio Metropolitano.

En vísperas de lo que será ese pitazo inicial para el cuadro rojiblanco, el timonel del barco, el argentino Juan Cruz Real, habló sobre este juego y la pretemporada que han realizado.

“Estamos conformes con lo que hemos trabajado. Hemos tratado de aprovechar el tiempo al máximo. Todavía nos queda la sesión de mañana (viernes) para seguir trabajando. Obviamente que la competencia nos hará evolucionar. Hemos aprovechado el tiempo bien, ya sabemos que comienza la competencia y que tenemos que estar preparados desde todo punto de vista. Llega lo más lindo que es competir y pelear por los sueños que todos tenemos”, comentó el estratega.

“Trabajamos mucho sobre conceptos generales de lo que es atacar y defender y de lo que queremos implementar. Obviamente ese modelo de juego lleva una intensidad de trabajo que es lo que venimos haciendo”, añadió.

El orientador, que llegó al conjunto ‘Tiburón’ para esta temporada en lugar del samario Arturo Reyes, se refirió a la convocatoria de Miguel Borja y Fredy Hinestroza a la selección Colombia, lo que hará que se pierdan tres partidos del equipo en el torneo doméstico.

“Siempre es importante que haya jugadores convocados a la selección. Eso significa que no solo ellos, sino que el equipo y sus compañeros, están haciendo cosas buenas para que sean citados. Veremos en el caso de Luis González si será convocado o no. Por lo de Miguel (Borja) y Fredy (Hinestroza) estamos contentos. Tenemos una nómina que en el caso de que estos jugadores se vayan y se pierdan tres partidos, porque es lo que se perderán, podemos suplantarlos bien. Replantearemos de acuerdo a lo que tenemos, porque estamos conformes con lo que hay. Tenemos los jugadores para reemplazarlos y que lo hagan de la mejor manera”, apuntó el técnico.

“En el caso de Jhon (Pajoy) está en una etapa de adaptación al trabajo normal. Lo vemos motivado, lo vemos contento porque él ve que está cerca de empezar a entrenar normal. En el caso de Fernando (Uribe), ya está entrenando casi normal, tiene una molestia pequeña en una articulación, pero no lo veamos a arriesgar si vemos que no llega. Vamos a ver cómo evoluciona entre mañana (hoy) y pasado (sábado) y ahí definiremos. Luego tendremos varios juegos, y por un partido no arriesgaremos al que no esté bien”, agregó.

Cruz Real, quien dice no sentir nervios para su debut liguero, no dio pistas del once titular, pero dejó en claro que el “grupo estelar” va a depender de la cantidad de partidos que se jueguen en el semestre.

“El once estelar va a depender de la cantidad de partidos, de jugar cada 72 horas, de ir viendo la carga acumulada. Una cosa es al comienzo de la temporada como ahora, y otra cuando ya van dos meses de competencia. Dios quiera nos toque la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Sudamericana, tendremos que contemplar eso igual. Lo importante es tener un conjunto como el que tenemos, en el que hay competencia interna, que tenemos opciones. Después estará entre todos buscar el mejor equipo para poder ganar. Siempre hay que buscar competir y ganar”, manifestó el entrenador.

El argentino, de 45 años, ya sabe que no tendrá varios juegos a Borja, sin embargo, confía en que Carmelo Valencia y Fernando Uribe-a quien no arriesgará si no está bien- puedan reemplazarlo correctamente.

“Carmelo (Valencia) está entrenando muy bien, él es un muy buen jugador, tiene una gran trayectoria, es una persona que suma mucho al grupo y está preparado para cuándo le toque, por eso no hay que forzar a Fernando (Uribe) si vemos que no está al 100%. Para nosotros Miguel (Borja) es importante, pero en el caso que lo perdamos tres partidos, buscaremos que el jugador que juegue lo haga muy bien. Confiamos en todos los que tenemos”, puntualizó el ex timonel del América, cuadro con el que fue campeón.

Sobre si traerán algún otro futbolista antes que cierre el mercado de fichajes el nacido en Argentina dijo que “Estamos conformes con la nómina que se ha conformado. En el fútbol hasta que no se cierra el día definitivo para llegar a incorporar, uno no sabe qué pueda pasar. No tomamos como una exigencia el tema de los 35 cupos, pero es algo que analizaremos por todo lo que ha pasado con la pandemia y demás. Por el momento trabajamos con los futbolistas que tenemos inscritos”.

Por último, el técnico de la institución currambera se refirió a la idea de juego con la que afrontarán el primer juego y manifestó su deseo de ver el estadio Metropolitano lleno.

“Nosotros respetamos a todos los rivales, sabemos que todos contra Junior se juegan un partido especial, así que debemos tener la serenidad, más que la tranquilidad, para afrontar el juego. La idea va a ser la que venimos entrenando, vamos a buscar el partido desde el inicio con nuestras armas, sin subestimar a nadie. Sabemos que será un juego en el que debemos tener paciencia y pensar que tenemos 90 minutos para conseguir el resultado que queremos, que son los tres puntos”, acotó Cruz Real.

“Ojalá el estadio esté lleno, que la gente llegue, acá tenemos que ir todos detrás de una idea. Debe haber una conexión entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente en busca del objetivo. El jugador número 12, que para nosotros es la hinchada, va a ser muy importante y ojalá nos acompañen mucho en este primer partido”, finalizó.