“Mis jugadores fueron unos leones”: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real destacó la actitud y la entrega de sus jugadores. “Son unos leones”, afirmó. El DT resaltó el punto conseguido en Bogotá ante un rival, como Millonarios, que es favorito y exigente.

“Al equipo favorito le sacamos cuatro de seis puntos, así que algo bien hicimos en los dos partidos. Hoy (ayer) destaco la actitud y la entrega del equipo, especialmente cuando nos quedamos con 10, porque se hizo más complicado y tuvimos que esforzarnos más, pero igual respondimos”, expresó.

El técnico defendió la estrategia conservadora y precavida de su equipo, dejando claro que a veces el rival los obliga a hacer cosas que normalmente no hacen.

“Si se dan cuenta, fuimos el equipo más goleador y que más jugadas de gol creó en la Liga. Nosotros tratamos siempre de ser protagonistas, pero a veces el rival no deja. En Barranquilla muchas veces se tiran, por el calor o la humedad, queman tiempo, y nosotros no decimos nada. Si están molestos —los periodistas de la capital— porque su equipo no ganó, díganlo, pero no transmitan un mensaje errado”, manifestó.

Cruz Real se quejó del arbitraje de John Alexander Ospina, quien llenó a los rojiblancos de amarillas y expulsó a Fabián Viáfara por una supuesta demora en un saque de banda..

“Lo que pasó hoy acá fue una vergüenza. El árbitro reconoció que se equivocó en la expulsión. No te pueden dejar 25 o 30 minutos con un jugador menos acá por un error”, concluyó.