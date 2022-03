“Nos faltó más volumen de ataque”: Cruz Real

Por primera ocasión en la era Juan Cruz Real Junior cedió puntos en condición de local. Lo hizo en el cierre de la jornada 12 de la Liga ante el Deportivo Pasto, equipo que supo contrarrestar el ataque de los rojiblancos.

Aunque en líneas generales el partido no fue el más destacado, el orientador argentino sí cree que “tuvieron control total del juego”.

“El balance del partido me parece que tuvimos el control total del juego, tratamos de buscar por todos lados. En el primer tiempo tuvimos varios desbordes que no pudimos conectar en el área, nos faltó tener más volumen al momento de llegar gente para rematar. En el segundo tiempo fue más el dominio. Cuando uno busca el partido está más expuesto el contrataque y ahí vino el gol de ellos. Más que quedar mal parados por unas perdidas en salida, que es normal cuando se corren estos riesgos, en casa tenemos una localía fuerte que no pudimos completarla. Cuando hay partidos así, que el rival hace el gol, se despliega mucho más y muchas veces terminan mal estos juegos. Pudimos empatar, tuvimos las ocasiones para poder ganarlo, a los jugadores tengo que reconocerles que lo dieron todo para darle vuelta al resultado”, manifestó el técnico.

“Queríamos ganarlo, esto es fútbol. Siempre hay cosas para corregir. El otro día nos faltó eficacia, hoy más volumen de ataque cuando desbordamos. La realidad es que en vez de sacar los tres puntos sacamos uno y estamos en zona de clasificación. Hoy tuvimos cuatro bajas importantes, los muchachos que entraron entregaron todo para lograr el resultado. Hay que seguir, estamos en zona de clasificación, estamos en Copa Sudamericana. Estoy convencido de lo que me puede dar el grupo. Habíamos ganado todo acá, pero ahora empatamos y perdimos dos puntos. El miércoles iremos a Bogotá a buscar ganar el partido”, agregó.

El timonel argentino, de 45 años, habló de lo pareja que está la tabla de posiciones de la Liga.

“Nosotros queríamos sacar los tres puntos, veníamos de ganar todo de local. Hoy estamos en clasificación. Si bien nos gustaría tener cuatro, cinco o seis puntos más, me parece que todo está muy apretado. El séptimo y el sexto tiene 19 puntos, igual que nosotros, el cuarto tiene 20, más o menos por ahí estamos, está apretado. Tenemos que seguir. Tenemos 19 puntos, quedan 8 partidos, tenemos que seguir trabajando para clasificar, arrancar bien la Copa Sudamericana y seguir adelante. Tenemos que seguir evolucionando como equipo”, analizó el orientador.

Por último, el entrenador del ‘Tiburón’ se refirió a las bajas que tuvo para este compromiso, así como el encuentro que tuvo Alfonso Simarra, quien por primera vez en su era tuvo minutos.

“Me dejó conforme Simarra. Lo hizo bien. Es un chico que creo que en el mediano plazo será importante para el club. Le tocó jugar y cumplió. Es bueno que cuando un jugador joven tenga que jugar lo haga bien. En líneas generales estuvo bien”, comentó Cruz Real.

“Tanto Luis (González) como Miguel (Borja), como Fernando (Uribe), como Jorge (Arias), son jugadores importantes, son futbolistas de jerarquía que cualquier equipo los necesita. Siempre me trato de fijar en lo colectivo. Confío en el que tiene que estar cuando otro falta por distintas situaciones. Cuando los rivales se nos cierran, es normal que pase, hay menos espacios, cuesta más, nos cuesta tener fluidez en el último tercio. En el primer tiempo ganamos mucho por banda, pero faltó tener más efectivo en el área para ganar”, complementó.