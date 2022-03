“Hay detalles que debemos corregir”: Juan Cruz Real

“Daniel, para mí, es un muy buen jugador. A nadie le regaló nada para llegar acá, llegó a Junior porque se lo ganó. Hay jugadores que les cuesta a más que a otros la adaptación. Nosotros debemos tener cierta paciencia porque eso pasa. Él viene de jugar en equipos de altura y a veces la premura, la velocidad y el vértigo que tiene un equipo grande no es tan fácil. Lo importante es que él trabaja, está consiente de mejorar día a día, confiamos en sus condiciones y en que de a poco a encontrar ese nivel que conocemos”, explicó el técnico.

El orientador rojiblanco, que quiere mantener su invicto como local, se refirió a la competencia que hay entre Sebastián Viera y Jefferson Martínez, dejando claro que el titular es el uruguayo.

“Yo no soy de la idea que los arqueros roten. Para mí es un puesto muy difícil, el portero debe tener continuidad. Ya me pasó en equipos donde estuve, tenía dos buenos arqueros, pero uno debía ir al banco. Jefferson Martínez llegó acá por una situación que se dio con Araújo, no estaba en los planes. Pero estamos contentos, eso nos da tranquilidad, tener un segundo gran arquero. Viera es titular, esa es la realidad. Estamos muy contentos con él, no solamente por todo lo que le ha dado al club, tiene un buen presente, es un buen líder. La realidad es esa, lo que sí me da tranquilidad es que Jefferson es un muy buen arquero y si en algún momento necesitamos que otro juegue, estamos bien”, comentó el entrenador.