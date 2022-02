“Siempre saldremos a ganar”: Juan Cruz Real

Como ya viene siendo fiel a su estilo, Juan Cruz Real no dio pistas del equipo que utilizará mañana Junior para medirse ante Santa Fe, a partir de las 8:15 p.m., en el Nemesio Camacho el Campín.

“Vamos a tratar de hacer un buen partido, de hacer una buena presentación, de aprender de lo que pasó en Medellín y apuntar a ganar el juego. Nosotros independientemente de si jugamos de local o visitante, siempre saldremos a ganar. Cada rival es distinto. Sabemos que enfrentaremos a un equipo difícil, que tiene una buena nómina. Tenemos la ilusión de ir a Bogotá y lograr lo que vamos a buscar, que es ganar el juego”, comentó el rueda de prensa.

“Vamos eligiendo de acuerdo a lo que queremos en cada momento. Nosotros cuando escogemos a un jugador, sea en la posición que sea, lo hacemos por diferentes situaciones. Una puede ser el rendimiento, otra los minutos acumulados, otra su historial. En el caso de Jorge Arias decidimos que no jugara ante Nacional, porque si bien, ya está bien desde finales del año pasado, nos pareció que el que jugara en tres partidos seguidos, contando a Equidad, era demasiado. Buscamos la manera que actuara partidos sin generarle mucho estrés alto en lo competitivo, porque un jugador cuando viene tantos meses parado la idea es que vaya de a poco. Siempre hay que buscar los que mejores estén para el equipo”, agregó.

El argentino, de 45 años, tampoco reveló si los jugadores convocados por sus selecciones (Borja, Hinestroza con Colombia y González con Venezuela) jugarán frente al ‘Expreso Rojo’, pero dijo que “todas las alternativas están abiertas”.

“Son tres jugadores importantes para nosotros, más allá de que los que los reemplazaron lo han hecho bien, lo cual me tiene muy contento. Por tema de reglamentación hay que verlo, porque la convocatoria termina mañana en la noche. Luego de eso hay que ver el tema de que estamos usando a un jugador porque hay otros en la selección y ver la cantidad de minutos que juegan. Ellos llegan el miércoles temprano a Bogotá y nosotros jugaremos allá. Todas las alternativas están abiertas. Veremos cómo se da todo y porque nos decantamos. Son jugadores que nos potencian, que los hemos sentido con todo y que los jugadores que han estado lo han hecho bien. Creo que somos el único equipo del país con tres jugadores tres jugadores selección y claro que lo hemos sentido”, manifestó el estratega.

El orientador, que suma dos triunfos consecutivos como local, volvió a referirse a la posibilidad de que Miguel Borja y Fernando Uribe puedan jugar juntos.

"Siempre el rival que nos toque hacemos ajustes, porque debemos apostarle mayormente a nuestra forma de jugar. Tenemos que saber contra quién se juega y luego ver qué fortalezas y qué debilidades tiene el rival. Después es seguir la misma idea de juego, manejar los mismos conceptos para atacar y defender. La idea es buscar el partido, respetando al rival"

"Dudas no tengo. Eso me lo han venido preguntando desde que Miguel (Borja) firmó. Son jugadores que pueden jugar juntos en mi entender, pero eso lo veremos en el momento en el que Borja esté, porque ahora no está. Fernando (Uribe) tenía una molestia y tampoco actuó en la primera fecha y jugó Miguel solo. Acá lo más importante es que puedan jugar juntos, siempre y cuando el equipo mantenga una intensidad, sobre todo en el tema defensivo, que se complementen y siempre pensando que lo más importante es el equipo. Hay muchos juegos, hay que ir viendo el tema de acumulación de minutos. Veremos en los momentos que toque tomar decisiones”, comentó el técnico.

Por último, se refirió a la importancia de Didier Moreno en su esquema de juego y a la carga de minutos que tiene.

“Didier (Moreno) hizo un gran partido el otro día. Salió porque hizo un gran desgaste. Nos está dando mucho con su experiencia y con la posición de jugar de mediocentro. Veremos tanto él como los otros cómo están. Yo discrepo con el que Didier está solo en el medio. Si bien volvimos a jugar con dos volantes creativos, cuando se pierde la pelota nuestro modelo de juego es que todos traten de recuperar la pelota, después que se dé o no es otra cosa, pero creo que lo venimos mejorando. No creo que por tener por dos jugadores de corte defensivo se recupere rápido el balón, porque después viene el tema de la generación, que se tenga buena circulación y demás. El equipo viene mostrando rasgos ofensivos y defensivos buenos. Depende de los rivales se puede hacer unos ajustes y el tema de que juegue Didier, (Fabián) Ángel o el que le toque, tiene que haber una colaboración de todo el equipo para recuperar la pelota”, finalizó.