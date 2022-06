“Sí o sí hay que salir campeones en el segundo semestre”: Jorge Arias

“Junior no pudo jugar a lo que quiso, porque no estamos acostumbrados a jugar al pelotazo, pero lastimosamente el estado de la cancha, por la lluvia, no permitió que podamos desarrollar el juego que siempre nos caracteriza. Eso nos dificultó un poco. Aun así creamos opciones, pero no fuimos efectivos al momento de concretarlas. Se nos escapa un partido que tuvimos siempre dominado”, expresó.

El defensor, que acumuló 2.324 minutos en el semestre —1.604 en la Liga—, aseguró que termina el semestre con un sabor agridulce, porque recuperó en Junior el protagonismo que por ahí perdió en su etapa en el Cali, donde las lesiones no lo dejaron progresar, pero no se logra el objetivo colectivo, que era regalarle la décima estrella a la institución barranquillera.