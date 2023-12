Brayan León tenía que pararse duro, le dije que lo sacaron por paquete: Peña

El zaguero aseguró que le sorprendió que lo chiflaran tanto, pero que esto sirvió para que se agrandara.

“Me chiflaban más a mí que a Didier que salió del Medellín. Solo miré al cielo y le dije a Dios que me diera fortaleza”, manifestó

“Yo me agrando cuando la gente me chifla, esa es la verdad. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano”, complementó.