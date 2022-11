“Siempre trabajé para responder cuando llegara la oportunidad”: Martínez

Una de las pocas imágenes agradables de la noche la dio el arquero Jefferson Martínez. Al antioqueño le tocó reemplazar al expulsado Sebastián Viera y cumplió con creces con esa misión en un partido durísimo ante Millonarios.

Atajó de todo, ahogando hasta en cuatro oportunidades el grito de gol embajador con grandes estiradas. Eso sí, nada pudo hacer en el golazo de Daniel Ruiz, que ubicó la pelota en un ángulo imposible para él y para cualquier arquero en el mundo.

En rueda de prensa habló poco, pero dejó claro que su labor es estar al 100% cuando lo necesiten, reconociendo que las oportunidades para mostrarse en Junior son escasas.

“Desde que llegué acá sabía que sería una competencia difícil, siempre me tracé trabajar para responder cuando llegara la oportunidad”, dijo, no sin antes lamentarse porque no pudo redondear su gran partido con el triunfo.

“En este momento complicado, con expulsiones y lesionados, toca estar 100 puntos. Esta noche se pudo hacer una buena actuación —en lo individual—, pero no sirve para nada porque no pudimos llevarnos el resultado”, agregó.

Terminada la única respuesta que dio Martínez en la rueda de prensa, Julio Comesaña agarró el micrófono para elogiar el trabajo de un arquero al que reconoció que no conocía.

“De las buenas noticias que deja la noche, lo de Martínez. Yo no lo conocía de verlo atajar ni nada, pero hoy la verdad que estuvo muy bien… y en un momento difícil, que es cuando se ven las personas”, afirmó el entrenador colombo-uruguayo.