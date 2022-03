Homer Martínez y Jorge Arias, en duda ante Pasto; Fernando Uribe llegaría

El delantero risaraldense tiene muchas posibilidades de llegar, debido a que su molestia no reviste gravedad. El club, igual, le hará seguimiento en los próximos días para ver cómo evoluciona y en caso de no jugar o de no querer arriegas, el titular sería Carmelo Valencia.

Jorge Arias no jugó en territorio pereirano y habría salido lesionado en el choque que se le ganó 3-1 a La Equidad, el jueves pasado en la Copa Sudamericana.

Con Arias y Hómer lesionados, Juan Cruz Real tendría inconvenientes para armar su alineación titular, teniendo en cuenta que Germán Mera fue expulsado ante Pereira y, sobre todo, por su bajísimo rendimiento en ese juego y en el último tiempo cada vez que le han brindado la oportunidad de actuar.