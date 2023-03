“Me quedo muy intranquilo, tengo piedra”: Hernán Darío Gómez

No buscó decorar el rendimiento con nada. Fiel a su estilo frentero y de palabras crudas y espontáneas, Hernán Darío Gómez mostró su inconformismo por el empate 1-1 de Junior ante Independiente Santa Fe, este sábado en el ‘Metro’, en la novena jornada de la Liga.

“Hay una tarea difícil aquí. Hay niveles, hay muchachos que no tienen el nivel, hay otros que vienen de lesión. Hay un trabajo duro. Yo me equivoqué hoy en unos cambios porque apenas estoy conociendo. En eso voy. Hay un técnico nuevo, un equipo con dificultades. Hay niveles, todo eso se está juntando, pero tenemos que salir de eso. Cuando vaya más tiempo, haya más trabajo de orden táctico, de encuentro de sociedades, que se levanten los niveles y mentalmente se fortalezcan los jugadores, se verá otra cosa”, expresó el DT.

“Faltan muchos partidos y estamos apresurados. Si no aceleramos, si no captamos, si no nos encontramos, si los jugadores se demoran en entender, seguirá así. Falta mucho, pero no pienso en no estar entre los ocho”, agregó.

El antioqueño, que el pasado miércoles asumió el cargo como entrenador del ‘Tiburón’, también aclaró que lleva pocos días de trabajo con el grupo de jugadores.

“No tengo claridad. Fue un primer partido. Son apenas tres días de entrenamiento, tengo algunas conclusiones, algunos pensamientos, pero eso lo voy a elaborar y trabajar con mi cuerpo técnico. Es lógico que hay cosas que se ven bien y que hay otras que no se ven bien. Hay jugadores que hace días no jugaban, sienten cansancio también. Hay varias cosas que se juntan, pero también hubo cosas que fueron importantes”, analizó.

“Muy verraco. Llevo tres entrenamientos, este fue el primer partido, estoy buscando, haciendo un análisis del equipo. Pero sí es muy verraco no haber ganado el partido con esta hinchada, termina uno muy aburrido, teníamos que haber ganado. En el momento no veo las suficientes armas y fuerzas. Los muchachos pueden estar perdiendo seguridad y hay que buscar el acomodo. Nosotros todavía pensamos que podemos ingresar a las finales. Vamos a seguir trabajando, luchando, voy a conocer más, metérmele más al grupo y ver por dónde tenemos dificultades”, complementó.

‘El Bolillo’ aseguró que quería ganar en su debut y que se quedó “intranquilo” y con “piedra” por el resultado que lograron.

“Yo quería ganar hoy. Un equipo de último, y que venga el estadio como vino, es increíble, es una hinchada espectacular. El fútbol es un estado de ánimo y si seguimos así nos van a coger odio. Estoy pensando por dónde salir, por dónde coger. Me quedo muy intranquilo, tengo piedra. A esta hinchada no la podemos aburrir, hay que acelerar el trabajo. Tenemos cosas buenas, hay buenos jugadores, pero son crisis que no podemos alargar”, señaló.

Por último, Hernán Darío se refirió a la ausencia de Juan Fernando Quintero y dijo que todavía está en duda para ir a jugar los amistosos con la selección Colombia.

“No sé si está definido si vaya a la selección por lo que tiene. Si se mejora va, pero si no, toca recuperarlo rápido. Le están haciendo tratamientos porque tiene un golpe en el tobillo. No ha podido entrenar con nosotros, no se siente cómodo, no está bien”, concluyó.