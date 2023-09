“Voy a empezar a marcar como lo hacía en Bucaramanga”: Gonzalo Lencina

R.

Un combo de todo. Yo creo que apenas llegué no encontramos resultados positivos. Eso perjudicó un poquito. No teníamos mucho peso ofensivo al principio. Se nos hacía muy difícil llegar al área rival y bueno, es muy complicado para el delantero hacer goles así. Creo que después tuvimos, desde la llegada de Arturo, más peso ofensivo. Como te decía recién, no me tocó estar desde el arranque en varios partidos. Entrar los últimos minutos se hace complicado por el tema de que en el transcurso del partido, cuando ya falta poco, se hacen muchos cambios. A veces no se llega a entrar en el circuito del partido rápido y se termina el partido. Es muy difícil. Es medio distinto al sistema de juego que tenía yo en Bucaramanga, donde yo era un poquito más protagonista. Con ese sistema de juego me sentía mucho más cómodo. Ahora hay muchos buenos jugadores acá en Junior y preferimos la posesión, llegar tocando y usar un poco más los extremos. Eso es lo que pasa conmigo, pero bueno, yo estoy confiado de que la oportunidad me va a llegar y voy a empezar a marcar como lo hacía en Bucaramanga.