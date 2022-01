“La competencia que hay en el equipo te ayuda a crecer”: Fredy Hinestroza

Fredy Hinestroza no se cambia por nadie. Y no es para menos. Su buena actuación en el juego amistoso ante Honduras le hizo ganarse la convocatoria a la selección Colombia para los juegos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria Sudamericana.

“Yo soy un jugador que pienso mucho en el día a día. Esto se debe a que he venido trabajando en silencio. No me gusta forzar las cosas. Soy de los que trabajo callado y cuando uno es así y lo hace a consciencia, siempre habrá personas que lo miren sin uno darse cuenta. Eso es lo que trato de hacer a diario, dar lo mejor de mí, ayudarle al club y a mis compañeros”, manifestó el antioqueño.

“Siempre me he visualizado en la selección, siempre lo he soñado. Lo que menos me tiene sin cuidado es ver si juego de extremo o de lateral, porque acá en Junior he jugado hasta de interior. Eso es un beneficio para mí, poder hacer una función en varias posiciones porque le da varias facilidades a un entrenador”, agregó.