“Pienso que podría jugar con Miguel Borja tranquilamente”: Fernando Uribe

La última victoria de Junior 3-1 ante Unión Magdalena dejó buenas noticias para el entrenador argentino Juan Cruz Real. Una de esas fue la vuelta del delantero Fernando Uribe, quien se lesionó antes del juego de la cuarta fecha contra Santa Fe y desde entonces no había podido jugar.

“Me sentí bien, con buenas sensaciones los minutos que pude estar en campo. Tuve un par de opciones al final del juego, estoy contento por volver y superar las lesiones”, dijo el ariete sobre su regreso a las canchas.

El atacante pereirano, que ya anotó un tanto con la camiseta rojiblanca (frente a Nacional en la segunda jornada), habló del debut en la Copa Sudamericana ante La Equidad, el jueves, a las 7:30 p.m., en el estadio El Campín.

“El equipo se ve anímicamente muy bien. Obviamente acompañado de los últimos resultados, del buen juego que ha mostrado en parte de estos partidos que hemos ganado, eso ayuda. También somos conscientes de que este es un torneo totalmente diferente. Son dos partidos que debemos afrontar con mucha inteligencia, sabiendo que está la altura y que es una adversidad en el primer juego. La clave es sacar un buen resultado de visitante, estar muy bien a la hora de hacer los recorridos para poder venirnos con esa ventaja de Bogotá y cerrar en casa en donde cada vez nos hacemos más fuertes”, analizó el futbolista.

“La Equidad es un equipo que uno siempre tiene que igualarle ese ímpetu, la parte física en la que ellos buscan sacare ventaja. Después, si uno iguala eso, con el juego y la calidad que tenemos nosotros podemos sacarle ventaja. La inteligencia con la que encaremos el primer partido va a ser fundamental para sacar esa ventaja y controlar nosotros como queremos la serie”, añadió.

Para Uribe, el hecho de que el onceno barranquillero sea el favorito a pasar de ronda no le asusta, y cree que es algo a lo que no deben “huirle”.

“Tenemos esa responsabilidad de ser favoritos, no podemos huirle a esa responsabilidad que carga un equipo como Junior. Vamos a enfrentar la llave con esa intención de pasarla, de ganarla, porque así lo sentimos que puede ser. Después, en fase de grupos, esperaremos tener la capacidad de competir. Es muy importante que el fútbol colombiano tenga la posibilidad de salir y competir con cualquier otro equipo internacional y ojalá estemos a la altura de eso”, comentó el risaraldense.

El delantero, de 34 años, cree que el hecho de jugar contra un rival colombiano en esta primera fase puede ser algo a favor y en contra al mismo tiempo.

“Se puede tomar por cualquier lado, como ventaja o desventaja. Equidad es un equipo que te conoce, sabe la dificultad de jugar acá. Tenemos la posibilidad de estudiarnos un poco más. Al final lo que puede ser una ventaja puede ser al contrario. Debemos pensar lo que podemos hacer, lo que podemos llevar a cabo, debemos ver lo que podemos sacar de visitante y después con inteligencia cerrar la llave en casa”, señaló Fernando.

Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir ataque con Miguel Borja, Uribe acotó que “pueden hacerlo”, pero que la decisión la tomará el entrenador.

“Pienso que podría jugar con Miguel tranquilamente. Si bien somos jugadores de área, somos de características un poco diferentes y podemos complementarnos. Ya después es la disposición del cuerpo técnico y lo que busque para cada partido. No podemos dejar por el deseo de lo que la gente quiere de vernos jugar juntos, sino de lo que conviene en cada partido. Esperemos que el cuerpo técnico decida cuándo será pertinente tenernos a los dos al tiempo en el campo”, explicó el ariete.

Otros temas

Aunque su fichaje ha generado mucha ilusión en el hincha rojiblanco, por el tema de las lesiones no se ha podido ver el mejor rendimiento del pereirano, que dijo que busca estar al “100” para aportarle al equipo lo que esperan de él.

“El tema es que vengo saliendo de una lesión. Llegué con algo que no sabía que tenía. Terminé el último partido con Millonarios con una fractura que no supe en el momento y seguí entrenando así, eso llevó a otras situaciones como temas musculares, que fue lo último antes del juego ante Santa Fe. Voy saliendo de eso, sintiéndome mejor, pero es un proceso para estar en el ritmo de competencia de mis compañeros que ya llevan varios partidos. Día a día me entreno al 100% para estar nuevamente en ese nivel y aportarle al equipo realmente lo que están esperando de mí”, manifestó el atacante.

Espera romper la sequía

Sobre la falta de gol que tiene (solo lleva uno), el ariete enfatizó que se siente seguro de que vendrán muchas más alegrías con el equipo.

“Uno va aprendiendo a través del tiempo. Ya son muchos años de carrera y con la posibilidad de haber estado en muchas partes en las que uno va aprendiendo cosas. He tenido una carrera linda, llena de cosas positivas y uno trata de complementar todo. El año pasado, por ejemplo, fue el que más hice goles desde el 2010 por Liga, así que tampoco se ha dejado a un lado el tema de marcar. Ahora, obviamente con el deseo de arrancar con esa racha goleadora con el equipo. Estoy seguro que con lo que estamos haciendo van a venir muchas alegrías”, comentó Uribe.

“Por mí la respuesta es que siempre quiero ser titular. Tengo que asumir lo que el cuerpo técnico decida, respetando cada decisión y apoyando, ya sea dentro o fuera de la cancha. Todos debemos tener esa mentalidad y energía para llevar al equipo adelante. Nunca he puesto en mi carrera lo individual de lo colectivo y no es el momento para hacerlo. Tengo todos los deseos de jugar, de estar en campo y cuando así sea, voy a entregar el 100% siempre”, añadió.

¿Qué le pide Cruz Real?

Fernando, quien seguramente estará en la delegación de 23 jugadores que viajarán el mismo jueves a Bogotá, comentó lo que le está pidiendo el técnico argentino Juan Cruz Real.

“Cada uno tiene su estilo, no queda muy bien hablar que me pide el uno y que me pedía el otro. Acá el profe siempre pide que tengamos esa intensidad de apretar arriba, de que robemos la pelota lo más cerca del arco rival para así generar rápido las opciones. Siempre movilidad en ataque, ayudar lo que más podamos en el tema de la presión para que no caiga ese peso en nuestros volantes, sino para complementar lo que puede ser un equipo”, finalizó.