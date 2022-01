“Hubo un desgaste innecesario atrás que nos llevó a no estar finos en ataque”

Fernando Uribe no tuvo su mejor partido, pero la primera que tuvo la mandó a guardar, debutando con gol con el equipo rojiblanco. El delantero pereirano vivió un partido especial, porque además enfrentaba a un equipo donde jugó y donde la relación no quedó del todo bien.

“El partido era especial para mí, pero no por el problema que tuve con Nacional, sino porque volvía a competencia después de una fractura y estaba a la expectativa de mi parte física. Además por el marco y por el tipo de partido que era. Al final el resultado no se nos dio y nos vamos tristes por eso. En lo personal, anoté y eso me hace feliz, pero es una felicidad a medias, porque lo que queríamos eran los tres puntos”, expresó.

Uribe no quiso entrar a valorar si se sintió más cómodo solo arriba o con otro delantero, teniendo en cuenta que con el ingreso de Carmelo Valencia el equipo ganó más fuerza adelante y por ahí llegó su tanto anotado.

“El cuerpo técnico estudia cada partido, hay una planificación durante la semana y hay que respetarla. Nosotros debemos responder en lo que piensa el profe, sea con un delantero o con dos. Este es el secreto de un equipo que tiene calidad y tantas variantes”, manifestó.

“Tenemos que estar preparados para cualquier esquema que se haya estudiado. Cuando hay dos delanteros las funciones son distintas, pero el objetivo siempre es el mismo. La responsabilidad es nuestra de estar preparados”, agregó.

Uribe cree que el equipo mostró chispazos del fútbol que quieren imponer, pero los errores defensivos terminaron costándole el juego.

“Se hizo en parte lo que se quería, pero por esos mismos desajustes a la hora de defender y presionar, hubo un desgaste innecesario que llevó al equipo a no estar tan fino al momento de atacar”, concluyó.