“Es una obligación pelear por todo”: Fabián Sambueza

Y como sabe que no es fácil aguantar mucho tiempo siendo suplente, ‘el Chino’ explicó cuál ha sido su motivación para tener la paciencia suficiente aun cuando no juega todo el tiempo.

“La clave es la familia, las ganas de ganar, triunfar y seguir en un equipo grande. Si bien los chicos que juegan lo hacen bien, los que venimos un poquito más rezagados somos los que nos entrenamos a full, tratando de demostrar al técnico y hacerlo dudar. Si bien en Santa Fe y Cali fui titular, en Junior nunca pude encontrar una regularidad en mis dos etapas, pero he sido importante. La vez pasada me tocó hacer el gol de la apertura del título de 2019. Hay que trabajar, seguir luchando. La clave siempre es la familia y las ganas de trabajar”, señaló el futbolista.

El argentino, que muy seguramente será titular ante Santa Fe este miércoles (6:00 p.m.) por la Copa Colombia en el estadio Metropolitano, se refirió al que será su próximo rival, equipo en el que supo jugar.

“Hemos visto a Santa Fe. En mi caso me gusta el fútbol, veo casi todos los partidos de la Liga. He visto casi todos los juegos de Santa Fe, sé los jugadores que tiene, la manera de jugar que tiene, pero imagino que apostarán por la Liga. No creo que ellos tengan la capacidad de nosotros, que tenemos dos planteles y que podemos enfrentar tranquilamente las competencias. Santa Fe traerá un equipo mixto, nosotros también, pero con grandes jugadores. A los que no les toca jugar mucho en Liga y Sudamericana, son jugadores con mucha técnica, capacidad y muchos partidos encima”, apuntó el futbolista.