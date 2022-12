“Estamos hablando con Brahian Alemán y Leonardo Castro es una posibilidad”

Tenía rato sin hablar. Fuad Char Abdala, uno de los accionistas de Junior, ha tenido un año en el que poco ha tenido contacto con los medios de comunicación sobre la actualidad del equipo y el pésimo 2022 que tuvo la institución a nivel deportivo.

Sin embargo, este lunes, después de salir de una reunión en la sede administrativa del equipo en la que estaban el entrenador rojiblanco Arturo Reyes, el gerente General de la institución, Héctor Fabio Báez, el entrenador del Barranquilla FC, Nelson Flórez, y el asistente técnico del Barranquilla FC, Grigori Méndez, el empresario atendió a EL HERALDO y a otros medios y habló de los jugadores que pueden llegar.

“Estamos tratando de buscar unos jugadores que reemplacen a los que se fueron. Estamos en eso, no es fácil. No hay nada listo con ningún jugador. Vamos a tratar de acertar en las contrataciones, eso es lo más importante”, comentó el ex senador.

"No hay nada concreto con ningún jugador. Llevamos tres semanas hablando con Brahian Alemán", dijo Fuad Char Abdala, quien se reunió en la tarde con Arturo Reyes, entrenador de Junior, en la sede administrativa del equipo. pic.twitter.com/9NTEWsR1sR — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 5, 2022

“Estamos mirando algunas personas, algunos jugadores que han ofrecido. Esto es un proceso. A Junior siempre le piden los jugadores más altos. Estamos tratando de conversar. Todavía tenemos tiempo hasta enero de armar el plantel”, añadió.

Char Abdala no quiso confirmar todavía a ningún refuerzo, pero sí aseguró que llevan “tres semanas hablando” con el uruguayo Brahian Alemán, quien actualmente juega en Gimnasia de la Plata de Argentina.

“Lo tenemos en la lista. Llevamos como tres semanas conversando con Brahian Alemán. Estamos tratando de traer jugadores de la región a Junior. Buscamos un defensa, un volante, un delantero, en eso estamos”, expresó.

Siguiendo la misma línea, el directivo descartó un posible regreso de Víctor Cantillo, de Teófilo Gutiérrez y Gustavo Cuéllar y aseguró que Leonardo Castro es “una posibilidad”.

“No hay posibilidad con Víctor (Cantillo), está en otro nivel. Teófilo (Gutiérrez) también está descartado. Tampoco Gustavo Cuéllar. Buscaremos jugadores de acá y algunos extranjeros como Alemán y un delantero que se me escapa el nombre. Leonardo Castro está dentro de las posibilidades para venir a Junior”, comentó.

Fuad también sorprendió al responder una pregunta que le hizo EL HERALDO sobre la salida de Fernando Uribe, quien se le vence contrato el 31 de diciembre, y señaló que están evaluando si “puede seguir” en la institución currambera.

“Él (Fernando Uribe) termina su contrato ahora en diciembre. Ese tema lo estamos revisando, si de verdad nos puede dar una garantía, una tranquilidad de que no se vuelva a lesionar. Podría existir la posibilidad de que Fernando Uribe siga, vamos a revisar eso medicamente y también hablaremos con él”, puntualizó.

“Vamos a acompañar a Arturo Reyes”

Pensando ya en todo lo que será el siguiente año, Fuad Char Abdala manifestó que no solo él, sino que todos los directivos van a “acompañar” al entrenador samario Arturo Reyes en su segundo ciclo en el equipo ‘Tiburón’.

"Vamos a acompañar a Arturo Reyes en este proceso", dijo Fuad Char Abdala sobre el segundo ciclo del samario Arturo Reyes en Junior. pic.twitter.com/nx6Oqqvyqs — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 5, 2022

“Vamos a arrancar este año para ver si podemos tener una cara diferente y podamos reconquistar a nuestra afición, que está totalmente perdida, y con toda la razón, porque este año ha sido un desastre. Vamos a hacer todos los esfuerzos que se puedan”, comentó el directivo.

Mejora de las sedes

El accionista de Junior no solo habló del tema de los refuerzos para el equipo, sino que volvió a ratificar la intención que hay de mejorar las sedes deportivas del club para el próximo año.

“Estamos trabajando en mejorar las canchas. Se había abandonado mucho las canchas de Solinilla y las de Malambo. Vamos a tratar de tener al equipo profesional desde las 6:30 de la mañana hasta el mediodía, para que al menos, almuercen en la sede. Vamos a tratar de hacer algunos cambios en el aspecto del grupo, de estar más cerca del grupo, medicamente también y en el comportamiento social”, apuntó.

La salida de Julio Comesaña

Fuad Char terminó su conversación con los medios refiriéndose cortamente a la salida de Julio Comesaña y aseguró que “fue algo extraño lo que pasó” en ese momento.

"Ojalá podamos reconquistar a nuestra afición. Este año ha sido un desastre. Con la salida de Comesaña pasó algo extraño, no sé", aseguró Fuad Char Abdala, accionista de Junior. pic.twitter.com/mGPsWgXuIY — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 5, 2022

“No sé qué pasó. Fue una cosa extraña lo que pasó ahí. Borrón y cuenta nueva con ese tema (el de Julio Comesaña y su salida de Junior)”, concluyó el accionista.