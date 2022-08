“Estamos evaluando todo, porque esto no puede volver a ocurrir”: Murillo

Hubo un caos tremendo. Varias personas se quedaron por fuera y no pudieron celebrar el cumpleaños 98 de Junior en un estadio Metropolitano que, si bien contó con más de 40.000 espectadores en sus tribunas, no contó con un ingreso idóneo para los aficionados.

Así como sucedió en el partido de la Copa Colombia en el que se presenciaron largas colas y mucho desorden para entrar al ‘Coloso de la Ciudadela’, una vez más se vivió la misma situación, pero mucho más grave.

En todas las tribunas de acceso al escenario deportivo se podían apreciar extensas colas para acceder a lo que en la previa iba a ser una fiesta, pero que terminó siendo amargada por la victoria 2-1 de Once Caldas.

Lo complejo del asunto fue que las filas no solo eran largas, sino que bastantes demoradas, lo que causó que muchos seguidores del equipo se colaran, lo que decantó que se formaran grescas entre las personas.

En el juego anterior, TuBoleta, la empresa encargada de la logística de los partidos del conjunto rojiblanco, emitió un comunicado refiriéndose a lo que aconteció ese día y asegurando que no volvería a pasar, algo que claramente no pasó.

Buscando explicaciones sobre los hechos, EL HERALDO habló con el gerente de mercadeo de Junior, Juan Carlos Murillo, quien aseguró que lo sucedido el pasado domingo es “muy grave”.

Hasta cuando Tuboleta, siempre es un complique la entrada, los accesos al parqueadero son imposibles, no hay logística.Filas interminables y las puertas cerradas, las abren hora y media antes del partido.@sisigolgol @JuanSalvadorB @JOSEHUGOILLERA @HablaDeportes @AtlanticoEmi pic.twitter.com/zLi8SJMZl1 — Victor Rodriguez (@vichrod1990) August 7, 2022

“Esto es algo muy grave. La verdad tenemos un sistema con un operador de boletería que es TuBoleta y en los partidos en los que asisten menos de 10.000 personas pues el sistema funciona bien, pero cuando son juegos de más de 20.000 asistentes el sistema colapsa, que fue lo que ocurrió. TuBoleta se comprometió con nosotros en hacer un desarrollo mucho más robusto para poder evitar este tipo de inconvenientes y al equipo se le sale de las manos, porque esto es manejado por TuBoleta. Esto es un sistema que muchos pasan con código QR con el celular y el sistema es muy demorado y eso atrasa. El domingo se les cayó la señal, muchos inconvenientes que pasaron y para nosotros esto es demasiado grave y estamos evaluando el tema para poder darle una mejor atención a los hinchas”, expresó el dirigente.

“Ya nosotros hablamos con ellos. Ayer estábamos presentes con ellos. En el juego pasado tuvimos inconvenientes y ellos vinieron y se comprometieron a hacer mejoras en el sistema, pero eso no pasó y siguió pasando los mismos inconvenientes. Esto empaña toda la labor que se hace desde el lado del club, en el que se hace estrategias para que la gente vaya al estadio con los hijos y demás. Debemos tener un buen sistema operativo para que la gente pueda ir fácilmente al estadio”, agregó.

Graves problemas para el ingreso del público al estadio Metropolitano. Larga fila en el parqueadero de occidental. No fluye. Hay un atasco en la entrada. pic.twitter.com/6ZsdxBoXwu — DeportesEH (@DeportesEH) August 7, 2022

Murillo también aseguró que se encuentran “evaluando” lo sucedido y que de aquí al próximo miércoles esperan tener respuestas a los hinchas de cara lo que será el partido del sábado ante Medellín, a las 7:45 p.m., por la Liga.

“Estamos en eso, mirando y evaluando todo lo que ha pasado, porque esto no puede pasar, esto no puede volver a suceder y estamos haciendo una evaluación. De aquí al miércoles estaremos informando las medidas que toma el club para poder mejorar esto que ocasionó el sistema. Cuando se cae este sistema hace que se retrase la fila, que no se pueda ingresar a tiempo y se acumule la gente en las entradas”, comentó Juan Carlos.

“Todo está en evaluación. No puedo adelantar nada. Pronto diremos qué se hará. Esto nos afecta porque el club hace esfuerzos para meter familias y queremos garantizarle al hincha que vaya al estadio. Vamos a darle buenas noticias a los hinchas y les diremos qué opciones se van a tomar”, añadió.

Por último, Juan Carlos ratificó su molestia por el inconveniente presentado por parte de TuBoleta y dijo que espera encontrar soluciones.

“Nosotros como club y como todos los equipos, le damos el acceso a una tiquetera que es la que da y la que soporta la venta con el código QR y ahí es donde está el inconveniente, que el sistema no soporta cuando entran más de 20.000 espectadores. Estaremos avisando lo qué sucederá”, finalizó.