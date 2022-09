“Estamos contentos, ya veremos qué haremos en la revancha”: Comesaña

Dio el primer paso para lograr un nuevo título, pero prefiere ser mesurado. Julio Comesaña, entrenador de Junior, valoró lo hecho por sus jugadores en la victoria 1-0 ante Millonarios, anoche, en el Metropolitano por la Copa Colombia.

“No puedo hablar de lo que salió a hacer Millonarios, yo me puedo es imaginar. Pero sí tengo claro es que nuestra intención era limitar a Millonarios y tratar de disputarle el balón y no darle chance con un sistema defensivo más fuerte porque necesitábamos ganar el partido. En el segundo tiempo hicimos las modificaciones para tener más juego y generar más profundidad. Lo logramos, pero no era fácil seguir generar ocasiones de gol, pero seguimos controlando el partido. La única ocasión que tuvo Millonarios la tapó Viera. En algunos remates del partido llegamos a posición del área ante un rival que ya todos conocemos. Estamos contentos con el triunfo, esto nos permite encarar ahora la Liga. Ya veremos de aquí al 2, falta tiempo para eso”, expresó.

El estratega también dijo que espera que el tema de los jugadores lesionados no sea de gravedad, puesto que piensa que algunos jugadores salieron por “cansancio acumulado”.

“Amanecerá y veremos qué haremos. Mañana saldrá el sol nuevamente y de pronto la lista no es así de largo. Yo confío que lo de Rosero no sea tan grave. Él estuvo varias semanas por fuera, el partido se hacía exigente y él había corrido demasiado. A veces la confianza no es la misma. Uribe no está porque no puede. Además hay otros que a medida que los resultados se estabilicen, como Esparragoza y Deossa, que no los he utilizado hasta ahora porque esta situación la deben enfrentar los mayores. No es para meter a los chicos y ver qué pasa y después tirarle y decirles que no sirven. Esperemos, porque en algún momento nos darán una mano, pero en un equipo que esté fortalecido en su juego. Evaluaremos todos los jugadores de cómo están y haremos una lista de 20 concentrados para el partido ante Cali y de ahí al domingo la iremos puliendo”, manifestó el DT.

El colombo-uruguayo también mostró algo de felicidad porque la revancha de la final es dentro de más de un mes, puesto así se podrá enfocar solo en la Liga por un tiempo.

“Para nosotros es muy bueno porque venimos con una seguidilla de partidos y estamos en una situación apremiante con los puntos de Liga. Tener que jugar una final en 7 días en Bogotá nos hubiese matado, ahí sí tendríamos que priorizar e ir por todo y que el resto fuera lo que Dios quiera. Ahora no, ahora podemos encarar la Liga. Ya estaba mirando las fechas que tenemos y vamos a tener días para trabajar y recuperar, entonces nos viene bien esto, a Millonarios también. Cuanto más descansado lleguen ambos equipos se verá un mejor espectáculo”, señaló el estratega.

Luego de sacar ventaja en la final, el timonel dijo tanto Junior y Millonarios son favoritos por igual para quedarse con el título.

“Cuando Junior juega es favorito siempre, cuando Junior llega a una final es favorito, eso no me molesta, porque valoran a uno y al equipo. Millonarios también es favorito por la distancia de puntos que llevan con el resto en la Liga”, puntualizó el técnico.

Por último, Julio aseguró que no piensa todavía en el compromiso de vuelta y que irá planeando juego a juego cada estrategia que utilizará.

“Uno tiene a veces la posibilidad de armar o de diseñar un plantel, no llenar una bolsa de jugadores y después manotear para todos lados. Uno debe saber antes de empezar a trabajar saber a qué va a jugar. Este es un grupo que ya está armado, que ya se conoce y se sabía a qué jugaba, con algunas cosas buenas y otras que no comparto, pero que no quiere decir que sea una verdad sobre una mentira, sino que a mí me gustan unas cosas y a otros le gustan otras. Debemos planear estrategias partido a partido. Yo no estoy tratando de construir un equipo que sea brillante, que tenga 90% de posesión. Acá tenemos jugadores de experiencia, de recorrido y debemos tratar de utilizar a cada elemento del plantel. Debemos hacer estrategias que nos permitan limitar a los adversarios y nos permitan anotar goles y ganar los partidos. No tenemos chance de que vamos a jugar bien. Si ganamos es porque algo hicimos bien, si no hubiésemos perdido 4-0. No jugamos contra cualquiera. Esto será así hasta que esto termine y después, si uno está aquí, veremos si podemos diseñar un plantel que sea más claro y poder decirles que nosotros vamos a jugar a esto, pero ahora, no”, concluyó.