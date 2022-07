“Es impresionante lo que se ha vendido la nueva camiseta de Junior”: Murillo

Las filas para adquirirla tras su presentación y las quejas de la gente en redes sociales cuando no las encuentran en las tiendas, no mienten. Y las cifras tampoco. Las nuevas camisetas de Junior se ha vendido como pan caliente.

Según el gerente de mercadeo del club rojiblanco, Juan Carlos Murillo, desde el 16 de marzo de este año, cuando Adidas presentó oficialmente los diseños, hasta la fecha, se han vendido entre 12 y 13 mil unidades.

“Es impresionante lo que se ha vendido. Van más o menos, entre 12 mil y 13 mil camisetas originales vendidas”, dijo Murillo en diálogo con EL HERALDO.

Esta alta demanda no se vislumbraba en la reconocida marca alemana. “Para nada. En apenas tres meses hemos vendido 12 mil camisetas. Adidas no contemplaba esto así. Tener esta cifra en tres o cuatro meses, no estaba en los planes”, consideró Murillo.

El problema ha sido la poca disponibilidad de indumentaria que se encuentra en las tiendas de Junior y del sponsor. No hay un surtido amplio de tallas ni de los distintos diseños que se le han visto al equipo.

“Se agotaron varias tallas, es un problema que Adidas nos compartió. Ya en este momento hay cerca de 8 mil camisetas en despacho, espero que en semana y media, más o menos, se pueda solucionar esto. Adidas ya está en ese proceso de solución para poder abastecer todas las tiendas, tanto las de Adidas como las de Junior”, informó Murillo.

El manizalita, que tiene más de 10 años trabajando en Barranquilla, explicó que con la anterior marca, New Balance, el equipo vendía unas 20 mil camisetas anualmente, pero “no 12 mil en solo tres o cuatro meses”.

“Eso no estaba en los planes”, insistió. “Creo que influyó mucho la novedad del cambio de marca, que el diseño gustó mucho, hay varios atenuantes”, añadió el gerente de mercadeo.