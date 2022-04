“Afuera se viven otras emociones, pero hay vidas en riesgo”: Serje

Enrique Serje, autor del tanto de Junior en el clásico ante Unión, también lamentó los actos de violencia que empañaron el partido que disputaban ambos equipos en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

“Triste con la situación que se presentó afuera. No hay necesidad de esas cosas. Hay que tener mucha tolerancia. Dentro del campo nosotros hacemos lo nuestro. Sabemos que afuera se viven otras emociones, pero hay que pensar que hay vidas en riesgo. Estas cosas hay que revisarlas. Las preguntas de fútbol pasan a un segundo plano cuando pasan este tipo de cosas”, expresó.

El volante, reconvertido en defensa en los dos juegos que ha disputado este semestre, aseguró que se ha sentido cómo en esta nueva posición y la muestra está en el gran desempeño que mostró tanto en el partido frente a Santa Fe, por la Copa BetPlay, como este sábado en los pocos minutos que jugó frente al Unión, pero que le alcanzaron para marcar un golazo.

“No me he siento incomodo de defensa. Incluso en los entrenos he venido trabajando hace rato en esa posición y al profe (Juan Cruz Real) le ha gustado mi trabajo. Afortunadamente me ha ido bien, me he sentido cómodo, así que hay que seguir trabajando para responder cuando me den minutos”, afirmó.

Serje aseguró que Junior viene mejorando y asume en el pico alto de rendimiento el tramo decisivo de la temporada. “Creo que vamos bien, superándonos cada partido más. Eso sí, hay que seguir mejorando en pequeños detalles, pero somos optimistas y estamos contento con el nivel y los resultados que venimos obteniendo”, concluyó.