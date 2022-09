“Si el Junior me necesita, y estoy en condiciones, tengo que decir presente”

Como en casa. Así se siente Julio Comesaña en el arranque de su décima etapa en el club. El colombo-uruguayo no ocultó este lunes, en su presentación como nuevo técnico de Junior, su felicidad por volver al equipo de sus amores, donde asegura sentirse como si nunca se “hubiera ido”.

Julio, que firmó contrato hasta diciembre de 2023, dejó claro que siempre está listo para dar una mano, como ya lo ha hecho en sus otros nueve ciclos, y confiesa que encontró un grupo “receptivo” y con un “buen estado de ánimo.

“Estoy contento de llegar nuevamente a Junior, de tratar de llegar a cumplir con el compromiso que tengo que hacer. Si el Junior me necesita y estoy en condiciones, como estoy en estos momentos, tengo que decir presente. Si no me necesitaran, no me traerían. Ellos confían en mí. Yo no sé si es que yo estoy tan acostumbrado a este lugar. Para mí es como si nunca me hubiera ido”, afirmó de entrada.

“He encontrado un grupo receptivo, con buen estado de ánimo. Hay que lograr una estabilidad futbolista y tratar de construir sobre lo que entiende el grupo, lo que les parece útil para ellos”, agregó.

Comesaña, por respeto, no quiso referirse a nada que tenga que ver con el antiguo entrenador. “No quiero tocar ningún tema del entrenador anterior, dejemos tranquilo a Juan Cruz”, expresó.

Pero sí habló del grupo que encontró y del que espera sacar lo mejor para lograr los objetivos trazados. “Hay jugadores excelentes aquí, varios de ellos son maduros, de mucho recorrido y de grandes valores. Eso valoriza el conjunto. Vamos a tratar de sacar lo mejor de cada jugador, porque los necesitamos a todos”, aseguró.

¿La décima estrella a final de año? "Hay que trabajar", dijo sonriente Julio Comesaña. pic.twitter.com/QsTBkkwAAu — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) September 12, 2022

Comesaña se refirió a lo que será su primer reto, el cual tendrá que sacar adelante en dos días: ganarle la semifinal de Copa al Unión, el próximo miércoles, cuando se dispute el partido de vuelta de la serie, que Junior pierde parcialmente por 1-0.

“El miércoles necesitamos ganar por dos goles de diferencia. Si es por uno, nos vamos a penales. Queremos evitar esa definición y enfrentar como corresponde el partido, siendo inteligentes y llevando bien el partido”, finalizó, no sin antes ilusionarse con la décima estrella. “Hay que trabajarla”, dijo, luego de señalar el espacio que está reservado en la sede para ubicar el año de su obtención.