“El equipo debe mostrar que de local y visitante juega a lo mismo”

Estoy contento porque he sido perseverante. Desde que llegué acá vine con la mentalidad de jugar y aportar. Aunque al principio no tenía los minutos que quería, siempre me trabajé al máximo y la perseverancia ha sido la clave para este momento. Soy un jugador que puede jugar un partido mal, pero que nunca se va ahorrar el correr, el trabajar por el equipo y eso ha sido importante. No me siento seguro, porque sé que hay otros compañeros que en cualquier momento pueden jugar. Hay una competencia sana entre todos nosotros y el que juega sabe que tiene que hacerlo bien, porque siempre hay un compañero esperando su lugar. Acá hay que trabajar y esforzarse a diario.