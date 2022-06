“Ellos fueron eficaces”, dijo Didier Moreno sobre la derrota ante Nacional

Con la cara larga y respuestas cortas, Didier Moreno afrontó la rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 ante Nacional que dejó a Junior eliminado de la Liga.

Para el volante de marca, la diferencia estuvo en la contundencia a la hora de la estocada final. “La clave del juego está en que ellos fueron eficaces, tuvieron dos llegadas y las convirtieron. Nosotros intentamos, buscamos, generamos y no pudimos convertir”, sintetizó Moreno.

El experimentado mediocampista, el pésimo estado de la cancha en medio de la lluvia, terminó favoreciendo el juego de los locales.

“El terreno nos termina perjudicando porque nos lleva a hacer un fútbol que nosotros no habíamos desarrollado durante todo el torneo, pese a eso nos supimos acomodar a la situación. En el primer tiempo, cuando el terreno estuvo bueno, fuimos dominadores del juego, con carácter tuvimos la pelota, incluso nos fuimos arriba en el marcador. Cuando ellos nos convierten, el terreno se pone mal y no podemos seguir desarrollando nuestro juego”, consideró Didier.

El chocoano piensa que el balance de la temporada “es muy positivo” a pesar de que se concluye sin levantar ningún trofeo.

“Para mí el balance es muy positivo más allá de la eliminación, de no llegar a la final, de no conseguir ese título que tanto anhela nuestra hinchada, nosotros y la institución. A nivel de juego crecimos mucho durante todo el torneo, tuvimos un equipo que compitió bien y se aferró a una idea. En dos o tres partidos no pudimos desarrollarlo. Yo me quedo muy contento con lo que desarrollamos durante todo el semestre”.

Didier Moreno le restó importancia al polémico incidente que se generó después de una falta de Freddy Hinestroza sobre Jarlan Barrera. “No lo fuimos a buscar, fue una acción de juego, voy yo, me tiro, luego Fredy le tira una plancha. Fue una acción normal de juego”.