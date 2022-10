“En este semestre no se está salvando ningún jugador”: Daniel Giraldo

Salió a dar la cara por el grupo. “Hay que demostrar en el campo” fue la frase que repitió Daniel Giraldo, quien habló del mal momento que vive Junior en la Liga, en la que no tiene más margen de error.

“Vengo a hablar poco, hay que demostrar en el campo de juego. No hay excusa para la situación actual del equipo. Junior debe estar en los primeros lugares, nosotros debemos poner la cara y de mi parte nunca voy a ajar los brazos. He estado en peores situaciones, ya he estado en situaciones grandes y ya sé la presión que conlleva esto. No es justo para con nosotros y para todo con Junior la posición en la que estamos”, manifestó el centrocampista.

“El torneo cada vez reduce las posibilidades, pero todavía hay oportunidades. Hay 31 puntos y todavía hay muchos enfrentamientos directos, nosotros enfrentamos a rivales eliminados, tenemos que luchar hasta el final. La responsabilidad es de nosotros y trataremos de ganar seis puntos, esperando que se dé la posibilidad de clasificar”, agregó.

Del mismo modo, el volante caleño aseguró que el rendimiento grupal a lo largo de este semestre no ha sido el mejor.

“Obviamente pienso que en lo grupal no ha sido bueno, la posición no es la mejor. En lo personal he jugado algunos partidos y otros no, eso no ha permitido que desarrolle todo mi potencial. Puedo dar mucho más, pero eso es decisión del profe (Julio Comesaña). El partido fue anterior no fue bueno, siempre tuvimos la intención de manejar el partido, pero el rival fue efectivo. No hay excusa para esto, debemos poner el pecho, debemos ser autocríticos, no ha sido un buen semestre. Debemos ganar los dos partidos y también tenemos el de Copa. No dejaré de luchar, llegué en Santa Fe en descenso, luchamos y lo sacamos adelante. Que haya un poco más de unidad, con los medios, la hinchada y nosotros para salir adelante”, puntualizó el jugador.

“La falla ha sido general, hemos recibido goles que no debimos recibir, hemos dejado de marcar en momentos importantes, entonces la falla es general, tanto de los defensas, volantes y delanteros. Eso nos tiene en esta posición”, añadió.

El futbolista, que ha perdido protagonismo con Julio Comesaña en el banco, explicó las diferencias con Yeison Gordillo.

“La diferencia pasa porque Yeison (Gordillo) es más defensivo. Él da unas cosas que yo no y de pronto conmigo el profesor busca más llegada al área. No se trata de lo que pueda dar cada uno, sino que el equipo rinda. No está bien hablar jugador por jugador, porque esto es a nivel grupal. No se está salvando ningún jugador, ninguno debe estar exento a la crítica. Todos estamos metidos en esto, si nos va bien, nos va bien a todos, en lo contrario nadie se salva. Todos estamos a la deriva, trataremos en estos dos partidos asumir el riesgo de no clasificar”, analizó el deportista.

Por último, Daniel dijo que no se mueven por incentivos extras, puesto que esas son cosas que se deben “ganar en el campo”.

“Los incentivos son ajenos al fútbol, uno debe ganar en el campo. Por más incentivo, si no te sacrificas o haces un buen partido, eso no llegará. Ya después en el tema de Cortuluá, ellos descendieron, vienen a terminar bien y nosotros tenemos la necesidad de ganar, con un resultado amplio por el tema de los goles. Será un partido difícil, los que estemos debemos asumirlo con la mayor responsabilidad y el profesionalismo”, concluyó.