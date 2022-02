“Me hacen falta cosas por mejorar”: Daniel Giraldo

La llegada del mediocampista Daniel Giraldo generó una gran expectativa, no solo entre los periodistas, sino en gran parte de la hinchada.

Esto por el buen rendimiento que tuvo en el último año vistiendo la camiseta de Millonarios, club del cual salió para jugar en Junior.

“Debo crecer más, sé que estoy en un proceso de adaptación al clima, a todo. Me hacen falta cosas por mejorar. Mi idea es cada día afianzarme más, darle posibilidades al profe cuando me requiera. Ese es mi pensamiento y a lo que aspiro”, señaló el volante.

“En la ciudad me he sentido muy bien, es muy acogedora la gente, todo la verdad 10 puntos. El tema de adaptación me ha parecido muy bien, de local no he podido jugar, no te puedo decir cómo es jugando un partido completo, pero en cuanto a los entrenos, los minutos jugados, me he sentido bien. Hay cosas por mejorar, quiero aportarle mucho más al equipo y estamos en ese trabajo y en esa idea”, agregó.

El centrocampista, de 29 años, cree que el entrenador Juan Cruz Real está viendo “todas las posibilidades” para conformar el once titular.

“El profe (Juan Cruz) está viendo todas las posibilidades. En los juegos de visitante he tenido la posibilidad de ser titular y de local he tenido la posibilidad de ingresar. Lo más importante es que estemos en las condiciones óptimas para cuándo el profe nos requiera. Uno como jugador siempre se prepara para jugar, pero el técnico siempre toma las decisiones”, comentó el caleño.

“Desde que llegamos a Junior y los que estaban, sabíamos que acá hay dos equipos prácticamente de buen nivel. Lo más importante es hacer las cosas de buena manera. Uno como jugador se prepara y siempre quiere ser titular, pero yo he tenido la posibilidad de disputar dos juegos de titular. El profe para cada juego tiene un plan y piensa que x o y jugador le puede servir. Sabemos que el que juega está en buenas condiciones y el que está esperando igual. Esto es fútbol, sabemos que es difícil que todos podamos jugar al mismo tiempo. Hay que pelear, luchar y cuando te toque dar lo mejor de ti”, añadió.

Por último, el vallecaucano se refirió a los dos juegos que tendrán como visitante y sentenció que irán con la “mentalidad de ir ganar”, para así sumar sus primeros tres puntos fuera de casa.

“La mentalidad es salir a ganar en Manizales y en Medellín. Al estar en una institución como Junior tenemos que aspirar a ganar en cualquier campo, en cualquier cancha y vamos con esa mentalidad. Sabemos que en los dos juegos que se han jugado por fuera no se ha podido ganar. Ante Santa Fe se hizo un partido bueno, aunque no se pudo conseguir el resultado. Hay que seguir por ese camino de buscar la victoria, de ser un equipo que lucha. Se puede negociar cualquier cosa menos la actitud, y este equipo tiene actitud”, finalizó.