Cruz Real habla de su futuro: “No le tengo miedo a nada”

Fue claro y directo. No titubeó para hablar de su futuro. Juan Cruz Real sabe que en un equipo grande siempre existirá la posibilidad en algún momento si los resultados no acompañan, y en Junior no es la excepción.

Sin embargo, el entrenador argentino no tiene “miedo a nada” de lo que pueda pasar, porque “confía plenamente en su trabajo” en el cuadro rojiblanco, con el que lucha por llegar a la gran final de la Liga en este primer semestre.

“Cuando uno está en un equipo grande, el primer día que empieza a trabajar sabe que tiene seis semanas, y que cuando pasa el segundo partido te puedes ir al otro día. Yo cuando estuve en América me echaron 10 veces durante el semestre, los medios, la gente y terminamos saliendo campeones. Ustedes saben que cualquier proceso que busque ser exitoso debe tener un tiempo. Independientemente de lo que pase, cinco meses no es tiempo, y hay equipos en el torneo que así lo demuestran. Yo valoro mucho lo que hace el profesor Gamero, me gusta su trabajo y lo valoro. Él en el primer semestre no clasificó a los 8, pero le dieron continuidad”, manifestó el timonel.

“El análisis pasa por un montón de otros lados, de ver cómo se está trabajando, qué jugadores se han potenciado, pero eso vendrá más adelante. Eso es una decisión del club, yo no tengo miedo a nada, porque estoy muy seguro de lo que hacemos, con errores y todo, pero estoy seguro. No lo digo desde un lugar soberbio, sino desde la seguridad del trabajo, de la honestidad, de lo que damos. Son momentos que hay que saber sortear, al final se hará la evaluación que haya que hacer y Dios verá lo qué se depara para el futuro”, añadió.

El orientador también aprovechó para aclarar los rumores que han salido en las últimas horas sobre una salida suya de la institución.

“Una información que me llegó es que yo estaba junto con los dirigentes, y yo con ellos hablo siempre. Yo siempre voy a estar agradecido con la familia Char. Cuando dijeron que estaba reunido con ellos, estaba en el hotel. Díganle la verdad a la gente, porque sino están diciendo cualquier cosa. El día que me tenga que ir, me voy a ir tranquilo. Yo me quiero quedar largo tiempo, pero si la directiva decide que me tengo que ir, me voy, quédense tranquilos porque lo van a saber. Yo acepto que critiquen, pero no con mentiras, hablen con fundamentos”, explicó el estratega.

“Junior es el equipo que más concentra en el fútbol colombiano. Lo hacemos dos noches antes de los partidos, porque hay muchos temas, como hidratación, descanso, demás. Y casi todos los partidos después llegamos al hotel, comen y duermen y se van. Es una decisión mía, y creo, humildemente, que nos ha funcionado. Si saben que yo soy la fuente directa, me tienen que preguntar a mí. Yo no tengo que mentir, porque el fútbol es así. Pueden criticarme que haga mal un cambio, que el equipo juegue mal, pero hay dos cosas que estoy orgullosamente convencido que no me pueden criticar: la entrega con el trabajo y que tengo personalidad para dirigir, porque lo he demostrado en otros procesos”, agregó.

Siguiendo la misma línea, el timonel del ‘Tiburón’ dejó bien en claro que él hace “lo que le parece en el equipo” y que el día que no sea así “se irá” del club.

“Voy a estar a muerte con mis jugadores hasta el final. Escuché en la radio que dijeron que los jugadores me decían qué tenía que hacer. Quédense tranquilos, yo acá hago lo que a mí me parece, el día que no lo haga, me voy. Que yo dialogue con los futbolistas es una cosa, pero el día que yo no haga lo que quiera o que los futbolistas no me presten atención, me voy. Si hay algo que me ha caracterizado a mí es que no tengo la mano floja. Entonces, hablen con fundamentos, no cualquier cosa. Díganle la verdad a la gente. Nosotros acá estamos bien con el grupo”, finalizó.