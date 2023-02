“Hay que tener más frialdad para definir”: Carlos Bacca

“Siempre he mantenido la tranquilidad, tuve una y no la pudo concretar. Hay que tener los pies sobre las tierras. No soy el mejor cuando los hago ni el peor cuando los boto. El jueves tenemos un clásico, es una bonita manera de enfrentar esto. Confío en el grupo, estoy seguro que clasificaremos a las finales y pelearemos”, aseguró el atacante.

El porteño, que lleva un gol en la presente Liga, sabe que tienen mejorar el tema de la definición y pidió más “cabeza y tranquilidad” en los momentos decisivos.

“Se está trabajando para mejorar, para conseguir los resultados. Los procesos y el trabajo se ven con los resultados, lastimosamente no nos están acompañando porque no estamos siendo definitivos en las áreas. Tenemos varias ocasiones y las fallamos, hay que tener cabeza y tranquilidad. Se juzga por el resultado, este es un grupo nuevo y vamos buscando las ideas que queremos. Cuando lleguen los resultados las cosas se verán mejor, ahora solo nos queda trabajar”, apuntó el futbolista.