Carlos Bacca está en la sede deportiva de Junior

Transferido Miguel Borja a River Plate, a falta de exámenes médicos y la firma del contrato, Junior empieza a acelerar la incorporación de su reemplazo que sería nada más y nada menos que Carlos Bacca.

El delantero porteño, que finalizó su vinculación con el Granada de España, ya ha declarado su intención de volver al equipo de sus amores y ya ha establecido contactos con los directivos para hacer realidad ese deseo.

Bacca estuvo en la mañana de este lunes en la sede deportiva del club en Sabanilla, haciendo trabajos de gimnasio, en los cuales no se permitió acceso a la prensa, pero se pudo lograr la imagen que acompaña la nota.

“Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, quiero aportar lo mejor de mí”, dijo Bacca a su llegada a Barranquilla procedente de Europa, el domingo a las 12:15 a.m.