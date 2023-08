‘Bolillo’ sobre su futuro: “Soy de arrebatos, no soy de aguantar mucho”

“Yo soy como de arrebatos. Yo tengo mucho cariño por don Fuad (Char), por Junior, pero no soy una persona de aguantar mucho. Yo dirijo hace muchos años y el equipo juega bien hoy (lunes). Hubo cosas distintas en otros partidos. Al final cantan contra mí, yo no soy de aguantar mucho. ¿Yo qué tengo que ver? No soy de aguantar mucho. A veces les hago caso, mañana es otro día”, manifestó el DT.