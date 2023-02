“El resultado fue injusto con nosotros”: Arturo Reyes

No despega, no asusta y no tiene chispa. El Junior de Arturo Reyes sigue crudo y nada que puede ganar en la Liga-I 2023, en la que lleva tres empates y dos derrotas y en la que tiene tres partidos seguidos sin anotar.

Sin embargo, el entrenador samario considera que en la derrota 1-0 frente a Deportivo Pasto, en el estadio Libertad, el resultado fue “injusto” por lo “hecho en el trámite” por sus dirigidos.

“El resultado ha sido un poco injusto con nosotros, se hizo un trabajo para llevarse un resultado de acá. Es normal que en una situación como esta haya mucha presión, pero confío en el trabajo que se está haciendo y en estos jugadores. Esperamos revertirlo en el próximo partido”, aseguró el orientador.

“Queremos revisar el juego con el grupo de jugadores, mirar qué fue productivo y qué no hicimos bien. Hay que sacar conclusiones, seguir trabajando, mejorar y poner nuestras energías en el próximo juego ante un rival difícil como La Equidad”, añadió.

El estratega, que en este segundo ciclo en el ‘Tiburón’ no ha podido ganar, aseguró que hay “ansiedad” en sus jugadores.

“Hay un poco de ansiedad en nuestros jugadores. En todos los partidos, salvo en Rionegro, tuvimos varias opciones de gol. Estamos fallando en el aspecto de la definición. Cuando estas cosas pasan el jugador se llena de ansiedad, pero nosotros como cuerpo técnico debemos llevarle tranquilidad al grupo”, comentó el DT.

El timonel también explicó los cambios que realizó en el compromiso y lo que buscaba con esas variantes.

“Los cambios los hicimos porque había jugadores con algún desgaste. Tuvimos dos momentos para hacer cambios de un solo jugador, por lo que nos vimos obligados a hacer varios cambios en la ventana restante. Había un desgaste en León y Jhon Vélez, decidimos darle posibilidad a Estupiñán para que pudiera debutar. Desafortunadamente las cosas no salieron como teníamos pensado”, expresó.

Por último, Arturo no habló mucho acerca de su futuro y enfatizó en que él solo “trabajará” para intentar mejorar al equipo.

“No es decisión mía, mi trabajo es intentar mejorar e intentar sacar resultados, el resto es de los directivos”, finalizó.