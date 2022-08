“Antes no era ni la mitad de lo que soy ahora futbolísticamente”: Haydar

Aunque no comenzó jugando, de a poco se ha ido ganando su lugar. El defensor César Haydar, uno de los refuerzos de Junior para este segundo semestre, ya parece una pieza fija en el onceno titular del cuadro currambero para la Liga II y la Copa Colombia.

El zaguero, que llegó a préstamo desde el Bragantino de Brasil, club que lo compró en 2020 a los barranquilleros, dijo que volvió al ‘Tiburón’ para “competir” y “ganar títulos”.

“Independientemente del que juegue, siempre lo hará bien. Lo de Dany Rosero no creo que sea grave, salió por cargas y eso lo está manejando el cuerpo médico del equipo. La competencia aquí siempre ha sido dura, nadie es suplente ni titular, porque las veces que jugó Jorge (Arias) venía bien. Pero el profe tiene sus razones, al que ve mejor lo pone a jugar. La meta es esa, yo vine a competir, el que me conoce sabe que quiero ganar titular”, manifestó el jugador.

“En zona defensiva nos estamos portando muy bien. Últimamente estamos jugando Rosero, (Nilson) Castrillón y yo. En lo personal creo que me faltó un poco el domingo, porque el número 9 de Once Caldas llegaba bastante a la raya y en los juegos anteriores había jugadores que llegaban a la mitad del campo y se me hacía más fácil. Pero vengo entrenando bien y hay que seguir mejorando”, agregó.

El atlanticense, que actuó poco en el fútbol brasileño, aseguró que esa experiencia le sirvió para mejor mucho en lo futbolístico.

“En lo futbolístico tal vez no sumé muchos minutos, pero aprendí muchas cosas, vi jugadores grandes, la competencia en Brasil es muy brava. Antes no era ni la mitad de lo que soy ahora futbolísticamente hablando. Acá todos me conocen, saben de mi talento y de mis capacidades futbolísticas”, expresó el defensor.

El deportista, de 21 años, dijo que ahora mismo su mente está puesta en el conjunto rojiblanco y que lo que venga después será “de bendición”.

“Ahora mismo estoy pensando en Junior y en ser campeón. No solo me miro para volver a Brasil, porque todos saben que además de esa oferta que tenía, había otras de grandes equipos. Ahora mismo pienso en el presente y lo que venga, vendrá por bendición de Dios”, comentó el oriundo de Suan.

Tristeza por la caída ante Once Caldas

El defensor central, que se ha visto en un buen nivel en los últimos juegos, habló de la caída 2-1 ante Once Caldas el pasado domingo, en la fecha en la que se celebraba el cumpleaños 98 de la institución.

“Lo de los 98 años fue un trago amargo para todos. La hinchada nos armó una gran fiesta, a nosotros nos dolió porque tenemos sentido de pertenencia. Sí puedo decir que el equipo se entregó todo. De mi parte conté 9 opciones de gol clara, no entró, por qué, no sé, pero sí tuvimos varias claras”.

Bacca de titular

A todo el mundo le sorprendió que Juan Cruz Real anunciara, a falta de tres días para el partido, que Carlos Bacca será titular ante Medellín. Sin embargo, Haydar dijo que sea el delantero que juegue, todos lo hacen de “buena manera”.

“Todos los delanteros han cumplido de buena manera. Bacca viene de afuera, Carmelo tiene su experiencia, es un señor, yo lo respeto mucho. Cualquiera puede hacerlo de la mejor manera y el profe sacará sus conclusiones del por qué juega el uno u el otro. Este partido nos pone con exigencia por lo apretada que está la tabla”, aseguró César.

Contento en su posición

Si bien empezó jugando como delantero cuando llegó a las inferiores del equipo, el defensor atlanticense dijo que le gusta su posición actual, pues en esta queda con libertad algunas veces para rematar desde afuera del área.

“Los que me han seguido los pasos saben que yo llegué a las inferiores como delantero. Si se han podido dar cuenta, me gusta jugar en mi posición porque en estos partidos he podido patear desde lejos del área y asistir”, expresó en rueda de prensa.

Salida de Christian Juliao

No eludió el tema de la sorpresiva salida del preparador físico Christian Juliao, pero sí aseguró que le gustaba su manera de trabajar. No obstante, el zaguero considera que el equipo quedó en buenas manos al tener César Gaitán la responsabilidad de ser el preparador físico principal.

“Llevo apenas un mes aquí. Lo conocí y en lo poco que vi de él me gustaba cómo trabaja, porque era una persona alegre. Conmigo siempre se portó bien. Queda el profe Gaitán, que puede hacer las cosas muy bien y es alguien que nos respeta y al que nosotros respetamos”, finalizó.