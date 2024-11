Quedó instalado de manera formal la mañana de este jueves 14 de noviembre en Cartagena, la sesión 122 del Congreso Mundial de turismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el evento de esta naturaleza más importante del mundo.

La apertura de la sesión estuvo a cargo del ministro de Comercio y Turismo, Luis Carlos Reyes, el secretario General de la entidad Zurab Pololikashvili y el Alcalde de Cartagena Dumek Turbay, donde reiteró la necesidad del trabajo articulado para un turismo sostenible.

Precisamente, el alcalde Turbay, fue el encargado de dar la bienvenida a las delegaciones visitantes en este evento que se encarga de la promoción responsable, asequible y sustentable del turismo en el mundo, como una de las oficinas adscritas a la ONU.

“Es un honor y un orgullo para mí, como alcalde mayor de Cartagena, participar en la instalación de las sesiones del 122° Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. Hoy somos sede de este gran evento que recibe a más de 400 visitantes de 35 países, quienes definirán el futuro del turismo mundial. Cartagena De Indias en los ojos del mundo, brilla y resplandece como se lo merece. ¡Avanzamos!”, trinó el burgomaestre en su cuenta de X (antes Twitter).

En su diálogo, en el que también estuvo Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo, el mandatario de Cartagena aprovechó para agradecer por la escogencia de la ciudad como sede de la edición 122 del Consejo Ejecutivo, hablar sobre el futuro del turismo sostenible en Cartagena e inaugurar canales de cooperación internacional con Arabia Saudita.

Es de recordar que Ahmed al-Khateeb, además de liderar la industria turística saudí, es el presidente de la Junta Directiva del Fondo Saudí de Desarrollo Social y de las Industrias Militares de Arabia Saudita.

Turbay busca que su administración, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, pueda contar con el respaldo de la monarquía saudí para promocionar a Cartagena y fortalecer el turismo.

Por otro lado, este canal de cooperación sería clave para el financiamiento, a través de recursos de cooperación internacional de la economía líder entre los países del Golfo y Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de megaproyectos sociales en Cartagena en sectores como educación, salud, deporte e infraestructura vial.

“Es un gran honor y de una grandeza colosal que Cartagena, no solo sea sede de este evento tan importante, sino contar con la presencia de la realeza saudí y del secretario general y exministro georgiano Pololikashvili. Estamos seguros que este apoyo internacional se logrará y trascenderá para el desarrollo integral de Cartagena. Cartagena no es dos no tres. Pero para ser una superciudad unida, sin brechas ni desigualdades, la cooperación internacional será una herramienta clave”, expresó Dumek Turbay.

El evento se desarrollará en la ciudad hasta el 15 de noviembre, y se espera que para Colombia y Cartagena se generen muchas iniciativas y oportunidades de negociaos nuevas en torno al turismo y emprendimientos en esa línea de negocios.