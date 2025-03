El juez Segundo Civil Municipal de Sincelejo, Ricardo Julio Ricardo Montalvo ordenó la suspensión provisional del proceso de elección del rector de la Universidad de Sucre para el período 2025-2028.

La decisión, tomada este miércoles 26 de marzo, se produce tras admitir la acción de tutela que instauró el exministro de Ciencia, Arturo Luis Luna Tapia, y en la que solicitó una medida cautelar que también fue acogida por la judicatura.

La suspensión, de acuerdo con lo que reza el pronunciamiento del juzgado, estará vigente por 24 horas hasta que se resuelva de fondo el asunto que tiene que ver con que Luna Tapia alega que el Consejo Académico de la Universidad de Sucre al momento de analizar su hoja de vida y con ello su experiencia para el cargo de rector no tuvo en cuenta algunos aspectos y en razón a ello no fue seleccionado para ser elegido, es decir no pasó el primer filtro.

“En atención a dicha situación, y sin que implique prejuzgamiento o anticipación del sentido del fallo de tutela definitivo, esta Judicatura encuentra necesario decretar en el caso bajo revisión la medida consistente en que dentro del término de horas veinticuatro (24) horas suspender provisionalmente el proceso de elección del nuevo Rector de la UNIVERSIDAD DE SUCRE para el período 2025-2028, hasta tanto esta corporación adopte la decisión que corresponda sobre el fondo del asunto”.

El tutelante alega violación al debido proceso y acceso a cargos públicos e igualdad.

Otra tutela

Pero esta no es la única tutela que cursa en los estrados judiciales por el tema de elección de rector de la Universidad de Sucre, pues en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Sincelejo, transformado transitoriamente en Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Sincelejo también cursa una instaurada por el igualmente inscrito para aspirar a dicho cargo Olimpo José García Beltrán.

Este ciudadano le dice al juez que le han sido vulnerados sus derechos a la igualdad, al debido proceso y otros.

Las tutelas son en contra de la Universidad de Sucre, en especial su Consejo Superior, Consejo Académico y Comisión Escrutadora.

Si se atiende la orden del juez Segundo Civil Municipal de Sincelejo no debería haber mañana jueves 27 de marzo el foro de los cuatro seleccionados por el consejo académico: Santander José De la Ossa Guerra, Juan Carlos Ríos Álvarez, Édgar Ernesto Vergara Dagobeth y Johnny Alberto Avendaño Estrada, a quienes la tutela de suspensión también involucra y deben pronunciarse.