Isla Pensilvania, una comunidad ignorada que lucha por sobrevivir

“Para ponernos vacunas de cualquier tipo, debemos ir hasta Barranquilla y no todos tenemos el dinero para hacerlo. Respecto a la educación, aquí hace mucho tiempo ya no hay colegio, por lo cual toca mandar a nuestros hijos a Barranquilla o Soledad. Eso representa un gasto. En el caso del agua, estamos rodeados de ese recurso, pero no es potable. Toca limpiarla aquí con nuestros procesos rudimentarios y siempre ha sido así. Vivimos en una incertidumbre porque ya no sabemos qué pasará con nosotros”, expresó.

Único acceso. Una escalera de hierro de casi 20 años es el único medio que conecta a la isla con el resto del mundo. Por ahí, circulan las más de 120 personas que viven en Pensilvania y, además, los foráneos. Ese “trajín” y las condiciones del ambiente, han dado lugar a que las láminas de esta escalera se hayan sulfatado y hoy represente más bien un riesgo para la comunidad.

“Vivo con miedo de que alguien se caiga de ahí. Ya esa escalera no es segura. Han ocurrido accidentes con animales que han caído y se han muerto. Tenemos pensado desmontarla y construir una de madera”, dijo Ángel de la Cruz, quien también ha liderado el proceso de elaboración de todas las escaleras que han conectado a la isla con el viejo puente.

Los residentes de este lugar analizan su situación actual con desolación, asegurando que el abandono, los niveles del río y su “inminente desconexión con el mundo” podrían dar lugar a una migración forzada, que terminaría superando las historias paranormales más tenebrosas que circulan en Pensilvania, convirtiendo este territorio en una “isla fantasma”.