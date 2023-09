Con ayuda de la Corte, pueblo arhuaco busca salida a crisis política

“Necesitamos conversar y tratar las diferencias que tenemos, por eso una rendición de cuenta de las instituciones es fundamental no vale la pena en este momento decir todas las actuaciones que hemos tenido ante los organismos competentes, ya ellos son conocedores de la situación hasta hoy, pero se está produciendo un daño en estos tres años y se ha hecho un deterioro cultural como proliferación de religiones en las comunidades. Logramos que en el conflicto armado no ingresaran al territorio, pero hoy están tenemos dos comunidades supremamente graves, antes no era posible por la unidad de los mamos y reconocimiento entre todos. Me llena de optimismo saber cuál es el mejor camino que la Corte y el Ministerio nos ayude a trazar una ruta para la solución que se necesita”, manifestó Zalabata.