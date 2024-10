Crítica. Así se mostró la RAP Caribe frente a las disposiciones del Gobierno nacional al que le pidieron mayor autonomía para las regiones y menos centralismo, esto en el marco del Día de la Región Caribe.

“El Día de la Región Caribe hay que promocionarlo con fuerza, lo que se celebra es un grito de libertad, un grito de autodeterminación de unos territorios como el nuestro que siempre ha estado sometido a las decisiones de un centralismo avasallador que no deja que la autonomía permitan el progreso en algunas zonas del país”, destacó Eduardo Verano, gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe.

El mandatario departamental agregó que este día debe institucionalizarse como un momento de la historia para decir: “No más” así como el 10 de octubre de 1821 fue expulsado el último de los invasores españoles.

Haciendo alusión a esa conmemoración, la RAP Caribe, conformada por los siete gobernadores de la región, “en representación de todos los ciudadanos de la Costa norte de Colombia le dice: “No más a decisiones que reducen el bienestar a nuestra gente”.

RAP Caribe

El mandatario hace alusión a la inequitativa distribución de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) que en este momento está para las regiones en 22 % cuando por orden constitucional deberían ser iguales a los de la Nación, es decir, 50 % - 50%.

Asimismo, anunció que el paso a seguir de la RAP es el tránsito hacia la RET (Región como Entidad Territorial) “con la que se podrán acceder a recursos para la ejecución de proyectos de impacto general” principalmente del Sistema General de Participación.

“Nosotros no podemos seguir dependientes eternamente de un modelo centralista que no permite desarrollar todo nuestro potencial. Los Ingresos Corrientes de la Nación en el país no responden a lo que ordenamos en la Constitución del 91, algunos Gobiernos han entorpecido que se cumpla la orden”, criticó Verano.

Para el gobernador del Atlántico lo más problemático de todo esto es la asignación de recursos pues “hoy la mayoría de los recursos los maneja el Estado colombiano y solamente una pequeña parte es manejada directamente” por departamentos y municipios. “Eso empobrece a todas las regiones, les frena su desarrollo”.

Verano agregó que el Día de la Región Caribe debe servir para ratificar un llamado colectivo a la acción, a entablar diálogos directos con el Gobierno nacional para que “el centralismo no siga empobreciendo las regiones del país”.

“Celebremos la libertad, celebremos el Día de la Región Caribe con fuerza y determinación, es un asunto que nos compete a todos”, finalizó Eduardo Verano.