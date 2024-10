Las fuertes lluvias que se han registrado en la ciudad de Barranquilla desde el comienzo del mes de octubre han sido catalogadas como torrenciales. Debido al alto nivel de agua que ha circulado por las calles de la ciudad, en varios tramos de la Vía 40 se han registrado emergencias por su acumulación.

Leer también: Alcaldía de Soledad dice que la próxima semana estaría habilitado el puente de la 30

Relacionado: Distrito de Barranquilla adjudica las obras de canalización del arroyo de la calle 85

De acuerdo con Rafael Lafont, secretario de Obras Públicas del Distrito, los volúmenes de agua lluvia en la ciudad han alcanzado un niveles “récords”, lo que contribuye a la aparición de un nuevo arroyo, a la altura de la Vía 40 con calle 72.

“La cantidad de agua que está cayendo es mucha. Cuando visitamos la zona el día miércoles observamos que el pluviómetro marcó unos 60 milímetros por hora y el día anterior (martes) había estado en 40 milímetros por hora, así que es bastante lluvia que cayó en muy poco tiempo; cuando es así de concentrado y además hay obstáculos que impiden la circulación del agua como la basura pues se forman estos arroyos e inundaciones”, explicó.

Agregó, además, que otro de los factores que ha provocado el desbordamiento de este arroyo es el represamiento de agua en el sector de Villa Tarel.

“Como tal el arroyo no se forma en la Vía 40, lo que pasa es que hay un agua que baja por la calle 74 donde se estrella y en Villa Tarel coge por una de las carreras para llegar a la 72, entonces ahí se entrelaza con unas aguas de la 75. En ese punto hay un CAI que tiene como una salida que se llena de basura y las rejillas que están en la zona quedan tapadas y el agua se represa”, indicó.

El funcionario también mencionó que hay que encaminar las acciones hacia la limpieza y prevención en la zona.

“La Secretaría de Tránsito está realizando cierres viales para prevenir a la gente de los arroyos, inclusive, hay nuevas señalizaciones, pero a veces esto es insuficiente porque igual meten los carros en el agua o incluso lo dejan aparcado en la zona”, dijo.

De interés: Huracán Milton, de categoría 3, toca tierra en la costa oeste de Florida

Al respecto, Lafont agregó que “es importante que para esos tiempos en la vía se tenga en cuenta este tipo de cosas para evitar taponamientos que contribuyan al represamiento de agua y desbordamiento de arroyos. Ya la canalización que había que hacer se hizo en su momento en la 72 con el Gran Malecón”.

Por otro lado, Lafont señaló que debe haber coordinación la Triple A para establecer la ruta correcta para la recolección de los residuos en esta zona: “Hay algunas rejillas de canalización que se tapan más que otras, entonces la empresa tiene su ruta y algunas no se identifican si están tapadas o no, el tema también es que en esta zona es que las basuras se acumulan en las paredes y a veces no logran recolectarse”.

Señaló que “el plan del Distrito contempla la erradicación de todos los arroyos de la ciudad, partiendo desde los más traumáticos como el de la 85, que son los que más fuerza traen, luego se continúa con los estáticos que tienen menos volumen”.

Recolección de residuos

En el marco de la actual temporada invernal, la empresa Triple A informó que continúa implementando un plan preventivo para evitar emergencias relacionadas con el taponamiento de rejillas, que son esenciales para el drenaje rápido de las aguas pluviales.

Por lo anterior, de acuerdo con la empresa, es crucial que todos los habitantes de Barranquilla colaboren para mantener nuestra ciudad en buenas condiciones de aseo.

Zandra Patricia Mantilla, gerente de Aseo de Triple A, destacó el impacto positivo que generarán las acciones preventivas para minimizar los riesgos.

Lea aquí: Libardo Yanod Márquez sería el nuevo superintendente de Servicios Públicos

“Hacemos un llamado a la responsabilidad de los usuarios, instándolos a cumplir con las frecuencias y horarios establecidos para el servicio de aseo”, declaró.

Los ciudadanos podrán programar la recogida de sus podas, escombros y otros residuos voluminosos a través de la línea 116. Esta acción no solo contribuye a mantener la limpieza de la ciudad, sino que también previene la obstrucción de rejillas, minimiza el impacto de los arroyos, y reduce el riesgo de inundaciones.

Hasta la fecha, la empresa Triple A ha recolectado alrededor de 732 toneladas de residuos sólidos, que incluyen podas, escombros y otros materiales en las calles de la ciudad.